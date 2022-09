Prilagodba na vrtić: Normalno je da dijete plače, evo kako bi se roditelji trebali ponašati

Potpuno je prirodno da dijete prilikom ostanka u vrtiću plače i ne želi se odvojiti od roditelja. To je znak zdrave privrženosti. Tako malenoj djeci separacija ne pada lako jer su nezrela i nemaju sposobnost biti hrabri pred nepoznatim, te ne mogu razumjeti da će se roditelj vratiti dok to ne iskuse. U toj situaciji potrebno je da roditelj preuzme vodstvo, no mogu nastati problemi ako rastanak postaje teži roditelju nego djetetu, kaže Kristina Jelić, dječja klinička psihologinja iz Centra za obitelj 'Juju'. Naša djeca su najdragocjenije što imamo i često se dogodi da ih želimo zaštititi i spasiti od neugodnih iskustava iz potrebe da kompenziramo vlastita rana iskustva, čineći time djetetu medvjeđu uslugu, dodaje.