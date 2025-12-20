Primijenite ove jednostavne savjete i preživite blagdane bez napetosti

Zgrči li vam se želudac pri pomisli na gužve i stres blagdanskog razdoblja? Preskače li vam srce kad pomislite na to da cijeli dan provedete sa svojom širom obitelji za istim stolom? Već zbrajate koliko ste previše potrošili? Niste jedini. Većina odraslih smatra blagdane najstresnijim dijelom godine. Zato se ove godine pripremite unaprijed.
Prije nego što vas slomi blagdanski stres, čitajte dalje kako biste saznali kako uživati u blagdanima kao nikada do sada.
Prije nego što vas slomi blagdanski stres, čitajte dalje kako biste saznali kako uživati u blagdanima kao nikada do sada.
|
Foto:
Prije nego što vas slomi blagdanski stres, čitajte dalje kako biste saznali kako uživati u blagdanima kao nikada do sada.
1. Prepoznajte svoje okidače: Stres tijekom blagdana može se kontrolirati, ali prvo morate razumjeti koji su vam okidači. Uzrokuju li vam određene situacije osjećaj preopterećenosti? Kada se osjećate pod stresom, zastanite i pokušajte razmisliti što bi moglo uzrokovati vašu tjeskobu. Nakon što shvatite svoje okidače, sljedeći put ćete lakše ograničiti blagdanske stresore. Prema istraživanju Američkog udruženja psihijatara iz 2021., glavni uzroci blagdanskog stresa uključuju: pronalaženje i priuštivost blagdanskih darova, planiranje blagdanskih obroka, dugi rad, putovanja, rasprave o politici, provođenje vremena s obitelji.
2. Planirajte unaprijed: Pronalaženje vremena za sve vaše blagdanske aktivnosti može biti teško. Uz sve obveze, možda ćete se morati suočiti i s povećanim gužvama. Ili možete osjećati dodatni pritisak da odradite više posla kako biste mogli odvojiti slobodno vrijeme za putovanje. Izrada akcijskog plana može pomoći u ublažavanju stresa. Zapišite sve što trebate učiniti kako biste mogli odrediti prioritete. Popis također pomže da neke stvari ne zaboravite.
| Foto: ilustracija/Canva
3. Stavite sebe na prvo mjesto: Čin davanja dobiva toliko pažnje tijekom blagdana da lako zaboravite ugoditi i sebi. Briga o sebi može vam olakšati brigu o drugima. Odvojite malo vremena za stvari u kojima uživate. Pronađite vremena za vježbanje, planiranje večere vani ili jednostavno uživajte nekoliko minuta na svježem zraku. I ne zaboravite važnost redovitog dobrog noćnog sna.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Držite financije pod kontrolom: Ako ste zabrinuti zbog trošenja i kako će to utjecati na vas nakon završetka blagdana, budite realni u pogledu onoga što si možete priuštiti. Osjećaj koji stoji iza poklona važniji je od cijene. Napravite proračun i držite ga se. Trošite samo onoliko koliko možete, a ako ne možete potrošiti ništa, ispecite poslasticu ili ponudite svoje talente i vrijeme prijateljima i voljenima.
5. Odajte počast onima koje ste izgubili: Možda će biti teško proslaviti blagdane ako ste izgubili nekoga dragog ili vam udaljenost otežava provođenje vremena zajedno. Provedite ovo blagdansko vrijeme razmišljajući o posebnim uspomenama s voljenima kojih više nema. Razmislite o tome da učinite nešto značajno u njihovu čast. A ako niste u mogućnosti provesti vrijeme s voljenima, volontirajte svoje vrijeme lokalnoj organizaciji gdje vaš osmijeh može nekome promijeniti dan.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Ne bojte se reći ne: Shvatite da je u redu reći ne. Pokušajte reći "da" događajima i stvarima za koje znate da će vam donijeti radost. Recite "ne" obvezama za koje znate da će vam uzrokovati bol i razočaranje. Ako će vas nekoliko dodatnih sati prekovremenog rada usrećiti kako biste mogli počastiti nekoga koga volite, možda se isplati. Ali ako vas vaš rođak koji prelazi granicu pozove na blagdansku zabavu, slobodno odbijte. Iskusit ćete manje stresa i brige ako kažete ne.