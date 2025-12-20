Obavijesti

BLAGDANSKI STRES

Primijenite ove jednostavne savjete i preživite blagdane bez napetosti

Zgrči li vam se želudac pri pomisli na gužve i stres blagdanskog razdoblja? Preskače li vam srce kad pomislite na to da cijeli dan provedete sa svojom širom obitelji za istim stolom? Već zbrajate koliko ste previše potrošili? Niste jedini. Većina odraslih smatra blagdane najstresnijim dijelom godine. Zato se ove godine pripremite unaprijed.
Man with beard and scared face on green background
Prije nego što vas slomi blagdanski stres, čitajte dalje kako biste saznali kako uživati ​​u blagdanima kao nikada do sada.
Prije nego što vas slomi blagdanski stres, čitajte dalje kako biste saznali kako uživati ​​u blagdanima kao nikada do sada. | Foto:
