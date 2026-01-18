Primorci opet 'otpuštaju' svoje ventile: Treba sve raditi i veseliti se jer jako brzo prođe

Na Kvarneru opet veliko ludovanje - počeli su dani karnevala, i mesopusta i maškara, pisao je Večernji list 18. siječnja 1982. "Od Senja do Crikvenice, pa dalje preko Kostrene, Opatije i Lovrana, svake subote i nedjelje priređivat će se krabuljni plesovi i povorke. Primorci tako daju sebi oduška, otvaraju 'ventile'. I treba brzo 'raditi', veseliti se, jer dani karnevala brzo prođu. Tako će se u karnevalskim govorancijama šibati sve nedaće i mane, nitko se ne treba ljutiti jer to je ipak samo karneval."

