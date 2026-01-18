Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Primorci opet 'otpuštaju' svoje ventile: Treba sve raditi i veseliti se jer jako brzo prođe

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Primorci opet 'otpuštaju' svoje ventile: Treba sve raditi i veseliti se jer jako brzo prođe
Foto: Arhiva VL

Šibat će se sve nedaće i mane, nitko se ne treba ljutiti, pisao je Večernji 18. siječnja davne 1982. Tri godine prije dva ledolomca probili su na isti dan ledenu barijeru na Dunavu kod Vukovara...

Admiral

Na Kvarneru opet veliko ludovanje - počeli su dani karnevala, i mesopusta i maškara, pisao je Večernji list 18. siječnja 1982. "Od Senja do Crikvenice, pa dalje preko Kostrene, Opatije i Lovrana, svake subote i nedjelje priređivat će se krabuljni plesovi i povorke. Primorci tako daju sebi oduška, otvaraju 'ventile'. I treba brzo 'raditi', veseliti se, jer dani karnevala brzo prođu. Tako će se u karnevalskim govorancijama šibati sve nedaće i mane, nitko se ne treba ljutiti jer to je ipak samo karneval."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026