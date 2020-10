Princ William otkrio kako svake večeri brzo uspava svoju djecu

Njegov trik krije se u gledanju dokumentarca prirodoslovca Davida Attenborougha, jer kako kaže, čim vikne da će gledati jedan od Davidovih dokumentarnih filmova, svi potrče prema kauču

<p>Princ William otkrio je podli način na koji svake noći u krevet ušuška svoje troje djece. Vojvoda od Cambridgea rekao je da mu je suradnja s prirodoslovcem <strong>Davidom Attenboroughom</strong> olakšala uspavljivanje Georgea (7), Charlotte (5) i Louisa (2).</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan posao za Disney dobila preko veze</p><p>Za troje djece s Cambridgea kažu da su 'veliki obožavatelji' Attenborougha i da su jako ljubomorni na Williamovu suradnju s njim. U intervjuu sa Sir Davidom Attenboroughom, kraljevski je otac izjavio: 'Sinoć smo počeli gledati jedan od najnovijih Davidovih dokumentaraca. Nevjerojatno je kako pred spavanje mogu okupiti djecu na kauč samo uz povik: Idemo gledati jedan od Davidovih dokumentarnih filmova', a oni već dolaze. To je najlakši način da uhvatim svoju djecu i pripremim ih za spavanje'.</p><p>Ova tema razvila se nakon što su kraljevska djeca govorila u preslatkom videu u kojem im David postavlja pitanja o okolišu. A prema govornim stručnjacima, princ George i princ Louis poprimili su isti engleski naglasak koji ima Jamie Oliver. U međuvremenu je utvrđeno da Charlotte govori 'otmjenije' od svoje braće. Georgea su čuli kako priča u subotu, kada su on i braća i sestre u videu ispitivali Davida.</p><p>George je upitao Davida: 'Što mislite, koja će životinja sljedeća izumrijeti?', dok ga je Charlotte upitala je li ljubitelj pauka, a Louis: 'Koju životinju volite?'. Profesorica <strong>Jane Setter</strong>, koja predaje fonetiku na Sveučilištu Reading, rekla je da je George, umjesto da govori kraljevski engleski kao Kate, usvojio značajke estuarijskog engleskog jezika.</p><p>Referirajući se na govor Georgea i Louisa, profesor Setter je izjavila: 'Naglasak koji imaju, posebno George, zvuči poput britanskog engleskog jezika s južnim standardom s nekim značajkama engleskog estuarija. To nije neočekivano jer William i Harry u naglasku imaju obilježja engleskog estuarija. Jedina značajka estuarijskog engleskog u ovom vrlo kratkom isječku je izraženi glas 'L'- dakle samoglasnik na kraju riječi 'animal''.</p><p>Dodala je da je to danas vrlo rašireno jer se čuje u govorima <strong>Borisa Johnsona </strong>i princa Williama. Stručnjak za izgovor dr. <strong>Geoff Lindsey</strong> istaknuo je kako Georgeovo 'L' zvuči kao 'w' pa umjesto 'animal' čujete 'animaw'. Dodao je da Louis izgovara 'sviđa' na estuarijski način. Rekao je da princeza Charlotte riječi izgovara otmjenije od svoje braće s kraljičinim engleskim naglaskom sličnim vojvotkinji od Cambridgea. Princ George i princeza Charlotte idu u školu Thomas's Battersea, privatnu školu u južnom Londonu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12876187/prince-william-trick-get-charlotte-george-louis-to-bed/" target="_blank">The Sun</a>.</p>