Rizik od prerane smrti najveći je kod ljudi koji nisu fizički aktivni

Moguće je smanjiti ili čak eliminirati zdravstvene rizike povezane sa sjedenjem ako ste dovoljno aktivni. To je odlično za ljude koji ne mogu pobjeći periodima predugog sjedenja na poslu

<p>Samo 17 minuta hodanja dnevno smanjuje simptome depresije za 41 posto, a rizik od raka debelog crijeva za 31 posto. Već 18 minuta hodanja smanjuje rizik od koronarne bolesti srca za 36 posto, 21 minuta od moždanog udara za 43 posto, a 30 minuta smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 za 30 posto.</p><p>Znanstvenici su dokazali da je nedostatak fizičke aktivnosti glavni faktor rizika za bolesti i preranu smrt. Procjene pokazuju da više od pet milijuna ljudi u svijetu svake godine umre zbog neispunjavanja preporučene dnevne razine tjelesne aktivnosti. Trenutačne smjernice za fizičku aktivnost preporučuju odraslima najmanje 150 minuta vježbanja umjerenog intenziteta tjedno. </p><p>Studije u zemljama s visokim dohotkom pokazuju da odrasli većinu budnih sati provode sjedeći. Tipičan dan za mnoge ljude uključuje vožnju na posao i s posla, sjedenje u uredu i gledanje televizije. No zdravstveni rizici povezani sa sjedenjem osam ili više sati dnevno mogu biti eliminirani jednim satom ili više umjerene tjelesne aktivnosti dnevno, pokazuje istraživanje britanskog Sveučilišta Cambridge. </p><p>U analizi koja uključuje niz studija međunarodni tim istraživača je postavio pitanje može li dovoljno aktivnosti smanjiti ili čak eliminirati povećan rizik od prerane smrti povezane sa sjedenjem. Istraživači su analizirali 16 studija, koje su uključivale podatke o više od milijun žena i muškaraca. Grupirali su ljude u četiri skupine, ovisno o razini vježbanja umjerenim intenzitetom, u rasponu od manje od pet minuta dnevno u prvoj skupini pa do više od 60 minuta u zadnjoj.</p><p>Vježbanje umjerenog intenziteta definirano je kao hodanje brzinom od 5,6 kilometara na sat ili vožnja biciklom od 16 kilometara na sat. Istraživači su otkrili da je od 60 do 75 minuta vježbanja umjerenim intenzitetom dnevno dovoljno da se ukloni povećan rizik od prerane smrti povezane sa sjedenjem više od osam sati na dan. Međutim, čak troje od četvero ljudi u studiji nije doseglo tu razinu dnevne aktivnosti.</p><p>Rizik od prerane smrti bio je najveći za ljude koji su bili fizički neaktivni, bez obzira na iznos vremena provedenog sjedeći. Imali su od 28 do 59 posto veću vjerojatnost da umru rano u usporedbi s onima u najaktivnijoj skupini - što je slično riziku povezanom s pušenjem i pretilošću. Drugim riječima, nedostatak fizičke aktivnosti veći je zdravstveni rizik od dugotrajnog sjedenja.</p><p>- Naša poruka glasi: moguće je smanjiti ili čak eliminirati zdravstvene rizike povezane sa sjedenjem ako ste dovoljno aktivni. To je odlično za ljude koji ne mogu pobjeći periodima predugog sjedenja na poslu. Zato im savjetujemo da barem prošeću na pauzi, trče ujutro ili bicikliraju na posao. Sat tjelesne aktivnosti na dan je idealan, ali ako je to nemoguće, onda barem vježbajte koliko možete svaki dan da smanjite zdravstvene rizike - kaže profesor <strong>Ulf Ekelund</strong> sa Sveučilišta Cambridge.</p>