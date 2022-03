Pripazite kod sadnje vrta: Neke invazivne vrste iz drugih regija mogu štetiti ekosustavu

Kod dizajna vrta nastojte imati na umu da bi autohtone biljke trebale činiti njegovu okosnicu, dok neke invazivne biljke mogu predstavljati problem za tlo i održanje ekosustava. Pritom treba znati da nisu samo biljke uvezene iz drugih područja nužno invazivne, kao i da nije uvijek problem u biljkama koje se brzo šire, piše portal Treehugger.

Što su invazivne biljke?

Treba razlikovati autohtone biljke koje se brzo mogu razmnožavati te postati kao 'korov' i one neautohtone. Takve biljke općenito se brzo šire jer se sjeme lako prenosi, ili se korijenje brzo širi. No mnoge domaće biljke koje se tako šire ne predstavljaju problem, već mogu biti i korisne za zaštitu tla i stvaranje prostora za skrivanje i život divljih životinja. One nam zapravo pomažu u očuvanju ekosustava.

S druge strane, postoje invazivne biljke koje mogu imati negativan učinak na ekosustav. Mogle bi nadmašiti autohtone vrste, utječući tako na biološku raznolikost.

No važno je znati da biljka koja je invazivna u jednoj regiji u drugoj možda neće biti, pa se čak i neautohtona biljka može pokazati vrlo korisnom u vrtu. Ključno je razumjeti kako se ta biljka razmnožava i učiti kako ju održavati.

Učite o različitim biljkama

Prvi korak u prepoznavanju biljaka koje bismo trebali izbjegavati je razvijanje razumijevanja biljaka koje su autohtone na našim područjima. Svoje znanje u tome možemo izgraditi gledajući knjige i internetske resurse te savjetujući se s iskusnim botaničarima i vrtlarima u mjestu gdje živimo.

Drugo, oslonite se na domaće, autohtone vrste biljaka, koje trebaju biti okosnica vrta, a one neautohtone birajte ciljano, vodeći računa da nije riječ o nekoj preinvazivnoj vrsti koja može naštetiti ekosustavu u vašem vrtu.