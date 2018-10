Priprema kože za hladne dane: Sami napravite serum za lice

Da bismo tijekom hladnijih jesenskih i zimskih dana očuvali zdravlje kože lica, treba ju njegovati u dva koraka: prvi je čišćenje, a drugi zaštita, kaže aromaterapeutkinja Ivana Jelisavčić iz Studia za aromaterapiju Aromasan u Velikoj Gorici.

1. korak: čišćenje lica

- Čišćenje lica s oil-cleansing metodom radi se do 5 puta u tjednu, kako bi se izregulirao sebum kože lica. Nakon takvog čišćenja nije potrebna daljnja njega. Sama regulacija sebuma traje do 3 tjedna, tijekom kojih se mogu pojaviti prištići koji će nestati, a vaša koža će zasjati kao nikad do tada.

Foto: privatni album

Recept za dubinsko čišćenje mješovite kože AromaSAN

(vrsta ulja se mijenja s obzirom na tip kože)

tamna bočica od 50 ml

50 % ricinusovog ulja

30 % ulja jojobe

20 % tamanu ulja

vitamin E

Priprema: Odstranite make-up s micelarnom otopinom koju ostavljate na licu, da bude vlažno, pa nekoliko kapi ulja stavite na prste i izmasirajte lice lagano ga tapkajući. Natopite ručnik toplom vodom, ostavite da odstoji par minuta i obrišite višak ulja s lica.

Ulja s obzirom na kožu:

Suha koža - Umjesto ricinusovog ulja u mješavinu treba staviti ulje koštice marelice

Masna koža - Umjesto ricinusovog ulja u mješavinu treba staviti ulje lješnjaka

2. korak: zaštita lica

- Kad je hladno, naša koža na licu izgleda suha, umorna i često oštećena. U tim slučajevima koristimo regenerativna, eterična, ulja koja imaju funkciju zaštite. Mogu se nabaviti u svakoj ljekarni - objašnjava Ivana.

Foto: Dreamstime

Recept za serum lica za hladne dane AromaSAN

50 ml ulja divlje ruže (sadrži leinsku, linoleinsku i linolnu kiselinu, koje se koriste za tretmane protiv bora, ekcema i ožiljaka)

20 ml ulja jojobe (lemijska mu je struktura slična dijelu sebuma, stoga je korisno za liječenje akni i za smanjivanje prevelike produkcije sebuma. Također, izvrstan je ovlaživač svih tipova kože, stabilizira ph kože, regenerira kožu i nezamjenjiv je sastojak za poboljšanje elasticiteta kože)

20 ml bademovog ulja

10 kapi eteričnog ulja njemačke kamilice

10 kapi eteričnog ulja arapskog tamjanovca

Upotreba: Serum stavljate na vrhove prstiju i utapkavate na vlažnu kožu lica. Ukoliko se vaša koža masti, serum možete koristiti nekoliko puta tjedno, kao zamjenu za noćne kreme ili regenerativne maske za lice.