Seksologinja: 'Vodite ljubav polako i senzualno, to će vas dovesti do eksplozije užitka'

Iako seks na brzaka ima svojih prednosti, posebno ako nemate puno vremena ili su djeca kod kuće, pravi užitak krije se u sporom i senzualnom vođenju ljubavi koje vodi do neusporedivih vrhunaca. Upravo odgađanje vrhunca dovodi do akumuliranja dodatne seksualne energije u tijelu i kad ona 'eksplodira', osjećaj ugode je nevjerojatan.

- Polagani seks znači odvojiti vrijeme za uživanje u cjelokupnom seksualnom iskustvu, a ne usredotočiti se samo na snošaj i orgazam kao glavni cilj vođenja ljubavi. To zapravo znači usporavanje tijekom određenih radnji, poput oralnog seksa ili penetracije, kao i korištenje određenih ritmova - rekla je seksologinja i seksualna terapeutkinja iz SAD-a dr. Jill McDevitt. Naglasila je važnost kontakta očima tijekom vođenja ljubavi i individualnog odnosa prema seksu.

- Uspostavite kontakt očima jer ćete tako lakše osvijestiti ono što se događa u trenutku i otvoriti put prema tome da osjećaji budu intenzivniji, a užitak snažniji. Osim toga, zaboravite na ono što vidite u klasičnim pornografskim filmovima. Zaista je važno imati nula očekivanja o tome kakav seks treba biti ili kakvo tijelo se smatra seksepilnim, jer na kraju ćete razočarati i sami sebe i partnera - pojasnila je.

Razumljivo je, kaže, da želite strgati odjeću s partnera čim ga vidite, posebno u početku veze te da samo navalite jedno na drugo. No, pokušajte ponekad usporiti i posvetiti se senzualnosti.

- Za početak, odvojite pet minuta kako biste pomalo skidali odjeću, umjesto da to učinite za tri sekunde. Pustite ruke neka polako istražuju partnerovo tijelo. Oboje ćete se još više uzbuditi, bit će vrijedno vašeg vremena - savjetuje dr. McDevitt. Sporo vođenje ljubavi znači imati više vremena za igranje i isprobavanje kreativnih načina međusobnog uzbuđivanja, dodaje. Dakle, isprobajte različite seksualne položaje, priuštite si senzualne masaže i prilagodite se jedno drugome tijelima.

- Pritom budite svjesni topline partnerove kože, njezinog mirisa. Budite svjesni teksture i zvukova. Vodite računa o senzacijama koje se događaju u trenutku, to je važan dio sporog seksa - savjetuje seksologinja. Naglasila je kako parovi koji prakticiraju sporije vođenje ljubavi doživljavaju snažnije orgazme.

- Dolazi do polaganog nakupljanja krvi u genitalijama, što vrhunac može učiniti uzbudljivijim - pojasnila je i naglasila kako se kod polaganog vođenja ljubavi ne radi samo o fizičkom užitku, već i o dubljoj emotivnoj povezanosti, što je izuzetno važno za kvalitetu veze, prenosi bustle.com.

Isprobajte tantrički seks

Jeste li iskušali tantrički seks? Ako niste, svakako probajte!

Osigurajte si dovoljno vremena samo za vas dvoje i stvorite romantičnu atmosferu - ugasite sva svjetla i zapalite Svijeće. Pustite opuštajuću tantra muziku... Posve se opustite, dišite duboko i gledajte jedno drugo u oči jer su one ogledalo duše i pomažu da se snažno povežete. Nemojte odlaziti u spavaću sobu jer vas ona može podsvjesno asocirati na spavanje. Važno je da budete koncentrirani na partnericu i ona na vas. Radije legnite na pod, jedno uz drugo i dodirujte se polako.

Možete pokušati sa senzualnom masažom, dodirivanjem perom po koži... Ne žurite, odgađajte postizanje orgazma što je moguće duže.

Tradicionalna poza koja se prakticira u tantričkom seksu je tzv. Yab Yum poza i odlična je za zbližavanje s partnerom. Muškarac sjedne prekriženih nogu, a žena sjedne na njega licem okrenuta prema njemu. Ova poza je savršena jer možete gledati partneru u oči, dodirivati ga, ljubiti, snažno grliti, voditi ljubav... Važno je da su oboje svjesni onoga drugoga - njegovog disanja, pokreta, mirisa...

Kad dođe do same penetracije, radite to polako i senzualno. Pokušajte odgoditi orgazam koliko god je moguće. Osjetite li da je vrhunac blizu, stanite i ne mičite se. Ostanite tako neko vrijeme i uživajte u tom osjećaju. Zapamtite - što duže odgađate orgazam, on će na kraju biti intenzivniji.

Većina ljudi koji su ovo iskušali kažu kako ovaj način vođenja ljubavi može trajati satima i zapravo dovodi do nevjerojatnih orgazama kakve nisu doživjeli nikad u životu.

Inače, tantrički seks je drevna hinduistička praksa koja se počela prakticirati prije više od 5000 godina. Tajna je u tome da se ne razmišlja o orgazmu kao cilju već o samoj predigri. Važno je osjetiti partnera, njegov miris, energiju, nadražiti sva čula... I raditi to polako. Polako graditi seksualnu energiju.

