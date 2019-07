Priredila oproštajnu zabavu za svoje grudi, prije mastektomije

Jaimee Watts (27) iz Pertha u Australiji šokirala se kad je saznala da je pozitivna na gen BRCA1 - što znači da su joj šanse za razvoj raka dojke i jajnika 80 posto.

Nekoliko tjedana nakon što je primila loše vijesti, Jaimee se odlučila za dvostruku mastektomiju jer je njezinoj majci dijagnosticiran treći stadij raka jajnika prije dvije godine. Prijatelji su joj odlučili prirediti zabavu posvećenu proslavi njezinih grudi.

Zabava je uključivala tortu u obliku dojki,pinjatu u obliku dojki, lomaču u kojoj su spalili sve njezine grudnjake i astrologa koji im je predviđao budućnost.

Foto: mediadrumworld.com / Jaimee Watts

- Bila sam u kući najboljeg prijatelja kad me nazvao genetski savjetnik i rekao mi da sam pozitivna. Osjećala sam se prilično otupljeno tijekom razgovora i logično, znala sam da su m šanse 50-50. Međutim, kad sam prekinula poziv, pogledala sam prijatelja i zaplakala. Mislim da šok pripadanja u skupinu 50-50 zapravo nije nešto za što se možete pripremiti - rekla je.

Trebalo joj je nekoliko tjedana da stvarno procesuira svoje mogućnosti. Odjednom je morala početi mijenjati svoje planove kako bi ih uskladila s operacijama.

- Većinu dana sam pokušavala ne razmišljati o tome, međutim, puno sam učila i iznenada bi me napale emocije i u suzama bih pokušavala čitati iz udžbenika. Znala sam da ne mogu nastaviti živjeti dok mi to visi iznad glace i da je operacija najbolja opcija - objasnila je.

Gledala je puno ljudi u obitelji kojima su dijagnosticirali rak, a većina ih nije preživjela - za nju je taj scenarij u usporedbi s mastektomijom bio puno gori.

- Gledati mamu kako prolazi kemoterapiju i vidjeti koliko je ona utjecala na njezino tijelo i mentalno zdravlje bilo je dovoljno da znam da bih učinila sve da to izbjegnem u budućnosti - kaže Jaimee.

Druga opcija je bila redovita kontrola što je značilo odlazak na pregled i skeniranje dojki svakih šest mjeseci. To je za Jaimee bila odlična opcija jer su velike šanse bi joj se rano otkrio rak dojke, ako bi ga dobila.

- Prije operacije sam išla na terapije i raspravljala o posljedicama mastektomije. Imala sam 26 godina i bila sam u svježoj vezi. Najduže mi je trebalo da se pomirim s činjenicom da neću moći dojiti, znajući da bi moje grudi mogle otupjeti od rebara do vrata i da čak i u najboljim okolnostima, rekonstrukcija nikad neće izgledati isto kao moje prirodne grudi - ispričala je.

Kako bi se suočila sa stvarnošću dvostruke mastektomije,njezinih osam prijatelja odlučilo joj je prirediti zabavu u kojoj se može 'pozdraviti' sa svojim grudima.

Foto: mediadrumworld.com / Jaimee Watts

- Došla sam u kuću moje prijateljice koja je bila domaćica i svi moji prijatelji su već bili tamo - lijepo su postavili sve igre i hranu. Pili smo koktele i jeli grickalice, dok nije stigao astrologinja. Ona nam je pojedinačno čitala iz tarot karata i igrali smo neke igre. Nastavili smo do navečer, kad smo zapalili krijes i svatko je spalio jedan od mojih starih grudnjaka koji mi više ne trebaju - kazala je.

Htjela je okupljanje održati malim i provesti ga s najboljim prijateljima jer je to osobna stvar koju slavi.

- Na zabavi sam se osjećala tako posebno jer su uz mene bili svi moji najbolji prijatelji koji me vole i to što su slavili moje grudi je tako lijepo. Osjećam da imam njihovu podršku i sretna sam što imam tako nevjerojatne ljude oko sebe. Moji prijatelji su bili tu za mene na svakom koraku i ova zabava mi je pokazala koliko im je stalo - dodala je.

Na zabavi su jeli tortu u obliku grudi, domaće kobasice i quiche, lizalice i sir, voćnu salatu, krekere i puno koktela. Smijali su se i šalili o Jaimee-inoj nadolazećoj operaciji, a kad je rezala tortu u obliku grudi, našalili su se da obavlja vlastitu operaciju.

- Za mene su smijeh i prijatelji neprocjenjivi. Razgovarali smo o posljedicama koje će operacija imati na moj život i kakav će biti oporavak. Astrologinja mi je rekla da će sve biti uredu i da nikada neću dobiti rak. Iako sam se osjećala dobro kad mi je to rekla, neću promijeniti mišljenje o nadolazećoj operaciji. Sve u svemu, bio je to vrlo pozitivan dan i dan koji nikad neću zaboraviti - rekla je.

Jaimee kaže da je zabava za nju bila fizička manifestacija njezine 26 godina duge veze s grudima. To je predstavljalo slavljenje godina koje je 'provela' s njima i put koji su prošle s njom.

Operacija je trajala šest sati, a šest tjedana nakon operacije Jaimee se nije smjela previše kretati. Zbog komplikacija, morala je ići na još jednu operaciju uklanjanja implantanata, a zbog visokog rizika od infekcije, morala je sljedeća tri mjeseca biti bez grudi, zbog čega se osjećala traumatizirano.

U lipnju je dobila implantate

U veljači ove godine, bila je na četvrtoj operaciji stavljanja tkiva u grudi, a zatim posljednju operaciju u lipnju kad su joj liječnici zamijenili tkivo implantantima.

Foto: mediadrumworld.com / Jaimee Watts

- Grudi su dio tijela kao i sve ostalo i to je kao da ti amputiraju ud. Međutim, to je dio vas koji nije bolestan i s kojim trenutno nemate problema. To je bio najteže za shvatiti. Odlučila sam poduzeti drastične mjere i ukloniti zdravi dio tijela koji je predstavlja moju ženstvenost i seksualnost - objasnila je.

Dodaje da nije bila svjesna rizika s kojim se suočila. U životu je svega tri puta provjerila svoje grudi i misli kako to nije učinila ispravno.

Rak dojke je nešto za što mi žene znamo cijeli naš život, ali mislimo da neće nas pogoditi. To je bio moj slučaj, čak i uz rizičnu obitelj. Rekla bih da žene trebaju biti vlastiti zastupnici i pregledati se. Ako znate da postoji rizik u vašoj obitelji od raka dojke ili jajnika, istražite ga i postavite pitanja. Postoji toliko mnogo online foruma s toliko informacija, ne morate čak ni napustiti kuću - dodala je, prenosi Daily Mail.