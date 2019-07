Važna je preventiva: Vrste raka koje je jako teško otkriti rano

Iako danas postoje brojna istraživanja koja ukazuju na to da je rano otkrivanje raka izuzetno važno za uspjeh liječenja, te se radi na tome da postoje redoviti preventivni pregledi, još uvijek je veliki broj oboljelih koji se liječniku jave prekasno. Naime, postoje neke vrste raka koje u ranoj fazi nemaju specifičnih simptoma, a neki kasniji mogu se zanemariti. Zbog toga nije naodmet podsjetiti se da povremeno treba obaviti preventivni pregled, s tim da bi liječnici pacijente s povećanim rizikom na to trebali poticati.

Rak gušterače

Riječ je o relativno rijetkoj vrsti raka, ali se još najčešće otkriva u uznapredovaloj fazi bolesti, pa se bilježi visoki udio smrtnosti. Nadu daju nove tehnologije, kao što su molekularni testovi i neke slične nove metode dijagnostike, koji bi mogli pridonijeti tome da se ranije otkriva ta vrsta tumora, kaže David A. Ahlquist, gastroenterolog i profesor iz klinike Mayo.

Razlog zbog kojeg je tu vrstu raka teško otkriti je to što se 'ne vidi' i u početku je bezbolan i nema nekih specifičnih simptoma.

- Izuzetak je ako se dogodi blizu žučnog kanala, što dovodi do blokiranja žučnih kanala i relativno rano do pojave žutice - objašnjava Mark Faries, onkolog i voditelj programa istraživanja nekih vrsta raka. Kod jednog dijela sretnijih pacijenata ta vrsta raka može se riješiti operacijom, no kod većine onih kod kojih je rak gušterače otkriven kasno, obavezna je kemoterapija.

Rak bubrega

Ponekad ga je teško otkriti jer pacijenti ne povezuju neke simptome koji se mogu javiti s problemima s bubrezima. Među simptomima na koje treba obratiti pažnju je bol u donjem dijelu leđa, kronični umor, neobjašnjivi gubitak težine i krv u urinu.

- Budući da su bubrezi tako duboko u tijelu, mali tumori često mogu promaknuti i kod redovitih sistematskih pregleda - kaže dr. Chris Fikry, onkolog u Quest Diagnostics. Također, kod osoba koje nisu pod povećanim rizikom, često se ne provode ni preporučeni testovi koji omogućavaju rani probir pacijenata s rakom bubrega.

Veći rizik postoji kod pacijenata koji imaju neka nasljedna stanja, kao što je Von Hippel-Lindauov sindrom (VHL), nasljedni papilarni karcinom bubrežnih stanica (HPRCC) i Birt-Hogg-Dubé sindrom (BHD). Liječnici njima povremeno preporučuju redovite testove, primjerice kompjuteriziranu tomografiju (CT) ili magnetsku rezonancu (MRI).

Rak pluća

Tri četvrtine karcinoma pluća dijagnosticira se nakon što se bolest već proširila. Pacijenti često ne znaju za problem dok se ne razviju ozbiljni simptomi, kao što su kašalj, upala pluća, nedostatak daha. Najčešći je oblik karcinom pluća nemalih stanica (NSCL), a teško ga je rano otkriti jer u ranom stadiju često nema simptoma i može promaknuti na rendgenu.

- U dijagnosticiranju su korisni pozitronska emisijska tomografija (PET) i CT skeniranje, a potvrda dijagnoze može se obaviti i biopsijom - kaže dr. Fikry. NSCL ima vrlo nisku stopu preživljavanja ako se dijagnosticira u kasnom stanju, pa se pušačima i ljudima s povećanim rizikom preporučuju povremeni preventivni pregledi.

Rak jajnika

Iako to nije najčešća vrsta raka kod žena, vrlo je visoko po smrtnosti. Kao i drugi karcinomi, što je ranije postavljena dijagnoza, to je bolji ishod, no tek petina žena s tom vrstom raka liječniku stigne na vrijeme.

- To je uglavnom zbog veličine i rastezljivosti trbušne šupljine te činjenice da simptoma u ranoj fazi raka jajnika zapravo i nema - kaže Joe O'Connell, onkolog na inVentiv Health. Najčešće se dijagnosticira u trećoj ili četvrtoj fazi, upozorava.

Sarkom

To su tumori 'svježih' tkiva, primjerice mišića, dubokog tkiva kože, kosti ili hrskavice, nemaju neke rane simptome. To je rijedak oblik raka u odrasloj dobi, odnosno češći je kod djece. Budući da u većini slučajeva nisu vidljivi, sarkomi mogu postati prilično veliki prije nego što se pojave simptomi, upozorava dr. Faries.

Oni ne proizvode krvne biljege koji se mogu otkriti i općenito su rijetki kad populacije koja nema visoki rizik, pa su idealni kandidat za akcije ranog probira.

Rak mozga

Karcinomi mozga i tumor kičmene moždine često nemaju nikakvih simptoma u početku, no u kasnijoj fazi oni mogu biti vrlo ozbiljni. Ako se, na primjer, pojavi tumor u području mozga koji utječe na kontrolu dobrovoljnog kretanja, to može dovesti do slabosti u ruci ili nozi, pa i do nepokretnosti, objašnjava dr. David Poulad, neurokirurg iz New Jerseya.

Međutim, ti se tumori često mogu pojaviti u susjednim područjima, pa mogu uzrokovati neke nejasne simptome, među kojima je ograničena motorika ruku i nesposobnost za obavljanje nekih finih motoričkih zadataka, te neke suptilne promjene u osobnosti koje mogu uočiti samo bliski članovi obitelji. Jedan od znakova tumora na mozgu može biti i glavobolja, koju samo često ignoriramo, a ponekad to čine i liječnici. Na žalost, nema dostupnih testova za rak mozga, osim snimanja MRI ili CT, koja se obično obavljaju tek kad postoje simptomi, dakle u napredovaloj fazi bolesti.

Rak jetre

Također nema simptoma do kasnije faze, pa ga je teško otkriti rano. Mali tumor može promaknuti i na pregledu, jer jetru pokrivaju rebra, kaže dr. Fikry. Kad je jetra već povećana, pa je to vidljivo, obično je riječ o tome da se rak proširio na cijeli organ. Često se otkrije u fazi kad operacija više nije rješenje, pa se primjenjuju drugi pristupi. Onima koji imaju obiteljsku anamnezu bolesti, ili imaju dijagnozu humanog papiloma virusa (HPV), liječnik bi trebao povremeno preporučiti preventivni pregled. Mnogi pacijenti koji su alkoholičari razviju karcinom jetre nakon dugotrajne ciroze ili bolesti jetre, prenosi Readers Digest.