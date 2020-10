Kada su ceremonije vjen\u010danja\u00a0bile\u00a0ograni\u010deni na 30 ljudi zbog pandemije, oni su do\u0161li na ideju o\u00a0jedinstvenom drive-in vjen\u010danju po uzoru na drive-in\u00a0kino.

Priredili drive-in vjenčanje: Gosti sve pratili iz automobila

Par iz Velike Britanije organizirao je vjenčanje u skladu sa svim uputama zaštite od pandemije. Ukupno 250 uzvanika je pratilo njihovu ceremoniju iz svojih automobila

<p>Nakon ceremonije, mladenka <strong>Roma Popat</strong> (30) i mladoženja <strong>Vinal Patel</strong> (30), obišli su imanje u golfu autu, mašući dok su prijatelji i obitelj trubili.</p><p>Goste su osim ukusne hrane, na ulazu dočekale i sigurnosne upute, antibakterijski gel za ruke i vreće za smeće.</p><p>Tijekom četverosatnog hinduističkog vjenčanja gosti su mogli naručiti hranu s posebne web stranice koju bi im dostavljali konobari, ali smjeli su napuštati svoja vozila samo radi korištenja WC-a.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Još 300 gostiju iz cijelog svijeta su putem video veze gledali vjenčanje ovog para koji je svoje zavjete izgovorio u Braxted Parku, zapanjujućoj seoskoj kući u Chelmsfordu u Essexu.</p><p>- To je bio nevjerojatan dan. Od tada smo dobili toliko poziva i poruka od gostiju koji su rekli kako su uživali u ovom iskustvu i kako im je drago da su bili dio našeg vjenčanja. Iako nije bio onakav kakav smo zamišljali, to je dan koji nikad nećemo zaboraviti - rekla je Roma i dodala da se vjenčanje trebalo održati u travnju, ali su ga zbog karantene odgodili za listopad.</p><p>- U to vrijeme nismo razumjeli ozbiljnost situacije i još smo uvijek vjerovali da bismo mogli ponovno organizirati vjenčanje za 700 gostiju, kako smo i planirali - ispričala je Roma.</p><p>Kada su ceremonije vjenčanja bile ograničeni na 30 ljudi zbog pandemije, oni su došli na ideju o jedinstvenom drive-in vjenčanju po uzoru na drive-in kino.</p><p>- Obitelj i prijatelji su nam govorili kako bi željeli pratiti naše vjenčanje u malim skupinama iz svojih vrtova. Tada smo pomislili, zašto ne bismo mogli napraviti projekciju našeg vjenčanja i sve u skladu s mjerama. U drive-in kinu vidjeli smo kako funkcionira ta tehnologija i naručivanje hrane. Cijela ideja činila nam se sjajnom - otkrila je Roma.</p><p>Do vjenčanja, britanska vlada je broj uzvanika na vjenčanja dodatno smanjila na 15.</p><p>- Nije nam baš bilo drago što toliko naših prijatelja i članova obitelji nije moglo biti s nama i htjeli smo da oni budu dio naše proslave. Naši gosti su se dotjerali iako su cijelo vrijeme bili u svojim automobilima. Imali smo dva velika ekrana koji su prikazivali ceremoniju, a bilo je nestvarno kad su nam svi počeli trubiti i bodriti nas iz automobila. Oni koji nisu mogli doći gledali su nas preko Zooma - ispričala je Roma, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8809817/Drive-WEDDING-250-guests-watch-bride-groom-tie-knot-cars.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1MuZ92utEVrShnNgakRhdP-Z8wW">Daily Mail</a>.</p>