Da mladost prolazi, to znamo, no možda će vas iznenaditi podatak da proces starenja tijela započinje već u – dvadesetima. Jedan od prvih detalja na kojima se to vidi je smanjen udio kolagena, inače najzastupljenijeg proteina u našem tijelu koji je važan dio vezivnog tkiva koje čini tetive, ligamente, mišiće i kožu. Zastupljen je u srednjem sloju kože i odgovoran za njenu čvrstoću i elastičnost, odnosno održavanje mladolikog izgleda.