Prirodni preparati koji mogu pomoći kod opeklina od sunca

1. Namočite se u zobi: Zobene pahuljice nisu dobre samo za doručak, već pomažu i u umirivanju kože. Upotrijebite staru najlonsku čarapu, napunite je zobi i stavite u kadu dok se kupate. Pazite da voda nije vruća. Ono što trebate učiniti kada vas opečete sunce jest sniziti tjelesnu temperaturu, pa će vam mlaka voda sa zobi pomoći da smirite kožu. Namačite se 15 minuta, a zatim se osušite na zraku kako ne biste obrisali ljekovite zobene pahuljice. | Foto: DREAMSTIME