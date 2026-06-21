Prirodni preparati koji mogu pomoći kod opeklina od sunca

Mnogi barem jednom godišnje zadobiju opekline od sunca i često ne znaju što učiniti i kako ih liječiti. Pogotovo ako se nađu na mjestu gdje nema ljekarne. No, srećom, većina nas u kuhinji ima bar nekoliko stvari koje pomažu
Koža se lako ošteti kada je dulje izložena suncu pa nerijetko završimo u bolovima umjesto na piću s prijateljima. Evo kako si možete pomoći.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Koža se lako ošteti kada je dulje izložena suncu pa nerijetko završimo u bolovima umjesto na piću s prijateljima. Evo kako si možete pomoći.
|
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Koža se lako ošteti kada je dulje izložena suncu pa nerijetko završimo u bolovima umjesto na piću s prijateljima. Evo kako si možete pomoći.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Namočite se u zobi: Zobene pahuljice nisu dobre samo za doručak, već pomažu i u umirivanju kože. Upotrijebite staru najlonsku čarapu, napunite je zobi i stavite u kadu dok se kupate. Pazite da voda nije vruća. Ono što trebate učiniti kada vas opečete sunce jest sniziti tjelesnu temperaturu, pa će vam mlaka voda sa zobi pomoći da smirite kožu. Namačite se 15 minuta, a zatim se osušite na zraku kako ne biste obrisali ljekovite zobene pahuljice.
| Foto: DREAMSTIME
2. Dodajte sodu bikarbonu u kadu: Soda bikarbona poznata je po svojim mnogim ljekovitim svojstvima koja uključuju umirivanje kože, smanjenje upale kože i svrbeža te pomoć kod opeklina od sunca. Dodajte šaku sode bikarbone u hladnu vodu za kupanje i namačite se 15-20 minuta. Također, zob možete kombinirati sa sodom bikarbonom za još veći učinak zacjeljivanja kože.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Bijeli ocat: Isprobajte najuobičajeniji ocat, jer sadrži octenu kiselinu, sastojak aspirina koji ublažava bol, zaustavlja svrbež i neugodan osjećaj opeklina od sunca. Uzmite nekoliko papirnatih ručnika i namočite ih u ocat. Stavite ih na bolna mjesta na tijelu i ostavite dok se ne osuše. Budite oprezni s područjem oko očiju jer može peckati. Ako ne podnosite njegov miris i ne želite ga nanositi izravno na kožu, dodajte šalicu octa u kupku. Namačite se 20 minuta, a zatim isperite hladnom vodom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Obični jogurt: Probiotici u običnom, nezaslađenom jogurtu vrlo su učinkoviti u prirodnom zacjeljivanju opeklina od sunca. Nanesite jogurt rukama na opečena područja i pričekajte da ga koža upije. Zatim, bez pranja, ponovite postupak na dijelovima koji i dalje izgledaju suho. Nakon 30 minuta vaša koža bi trebala dobiti potrebnu hidrataciju i prestat će upijati jogurt. Tada operite tijelo hladnom vodom i nanesite hidratantnu kremu za tijelo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Umirite kožu zelenim čajem: Nakon dugog dana na suncu, nema ništa bolje od umirivanja kože antioksidansom, zelenim čajem. Namočite vatu u hladan zeleni čaj i nanesite na kožu. Miješanje zelenog čaja s mentom je još bolje jer se pojačava učinak hlađenja. Iznenadit ćete se snagom ova dva prirodna lijeka koja svi imamo kod kuće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Crni čaj: Tanini su prirodni biljni spojevi s adstrigentnim (sužava tkivo i skuplja krvne žile) i protuupalnim djelovanjem koji pomažu izvući toplinu iz izgorjele kože. Također smanjuju crvenilo, ublažavaju osjećaj žarenja i potiču brže zacjeljivanje. Najviše ih ima u crnom čaju, no dobar je i već spomenuti zeleni te oolong čaj.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Hladni oblozi: Nanesite čisti ručnik natopljen hladnom vodom iz slavine na zahvaćeno područje oko 10 minuta nekoliko puta dnevno.
8. Aloe vera: Kraljica među biljkama koje svi volimo. Ljekovita svojstva ove biljke su nevjerojatno moćna. Ako ikada izgorite na suncu na mjestu gdje raste Aloe vera, spašeni ste. Samo odrežite jedan list, ili njegov dio, operite ga dok ne ispusti žuti sok, prerežite ga nožem po sredini, zagrabite prozirni gel i nanesite ga na bolna mjesta na tijelu. Nakon 20 minuta osjećat ćete se kao da imate novu, regeneriranu kožu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Krastavac: Poznat po svojm prirodnim antioksidativnim i analgetskim svojstvima. Propasirajte ohlađene krastavce i nanesite ih na opečena područja kao umirujuću pastu. Možete na opekline staviti i krastavac narezan na kolutiće koji će intenzivno hidratizirati kožu.
| Foto: Andrey&Anna
10. Hamamelis (vještičja lijeska): Izvrstan prirodni lijek za ublažavanje opeklina od sunca zbog svojih protuupalnih i regenerativnih svojstava. Sadrži tanine koji pomažu u smanjenju oteklina i crvenila, dok istovremeno hladi i umiruje nadraženu kožu. Skuhajte cvjetove u vodi i vatom natapkajte opečeno područje.
| Foto: Canva/Dreamstime
11. Lavanda: Eterično ulje prave lavande (Lavandula angustifolia) izvrsno je za ublažavanje opeklina od sunca jer djeluje kao prirodni antiseptik, smanjuje bol i ubrzava regeneraciju kože. Na manja područja možete nanijeti direktno nekoliko kapi, a ako su crvenilom zahvaćena veća područja, dodajte 20-ak kapi ulja lavande u litru hladne vode. Namočite krpu i držite na opeklinama kako biste izvukli toplinu.
| Foto: dreamstime/ilustracija
12. Mlijeko: Iako namakanje opeklina od sunca u mlijeku može zvučati čudno, ono zapravo može pomoći. Mlijeko sadrži mliječnu kiselinu koja djeluje kao blagi piling i uklanja mrtvu kožu s vrha opekline te antioksidanse koji mogu smanjiti upalu. Pazite da je mlijeko punomasno jer je mliječna mast ono što vas spašava..
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Med: Ljudi koriste med za liječenje rana stotinama godina. Ima antibakterijska svojstva, što omogućuje zacjeljivanje ozljeda bez infekcije. Zapravo, istraživanje je otkrilo da med može zaštititi od 80 različitih vrsta mikroorganizama. Med također smanjuje upalu i vlaži suhu kožu od opeklina od sunca, umirujući bol.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija