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Umiruju kožu

Prirodni preparati koji mogu pomoći kod opeklina od sunca

Mnogi barem jednom godišnje zadobiju opekline od sunca i često ne znaju što učiniti i kako ih liječiti. Pogotovo ako se nađu na mjestu gdje nema ljekarne. No, srećom, većina nas u kuhinji ima bar nekoliko stvari koje pomažu
Prirodni preparati koji mogu pomoći kod opeklina od sunca
Koža se lako ošteti kada je dulje izložena suncu pa nerijetko završimo u bolovima umjesto na piću s prijateljima. Evo kako si možete pomoći. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Koža se lako ošteti kada je dulje izložena suncu pa nerijetko završimo u bolovima umjesto na piću s prijateljima. Evo kako si možete pomoći. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

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