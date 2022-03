Koliko god je to mnogima teško, dobro je smanjiti konzumaciju slatkiša jer šećer slabi imunitet. On potiče nagli rast energije u tijelu, koja isto tako naglo i pada, a to iscrpljuje organizam

Ljudi su virusima izloženi svaki dan, nose ih u sebi, ali oboljet će tek u trenu pada imuniteta. Zato je važno pomoći organizmu da se lakše i uspješnije bori s njima.