Prirodni pripravci za zaštitu od smrdljivih martina, krpelja, komaraca, mrava, moljaca...

Kukce od sebe lako možete otjerati posve prirodno, bez kupovine preparata punih kemikalija koje štete i vama i okolišu. Donosimo vam odlične savjete i jednostavne recepte u kojima veliku ulogu imaju biljke i njihova eterična ulja.

POGLEDAJTE VIDEO Kako ne biste smjeli vaditi krpelja iz kože:

Smrdljivi martini

Smrdljivi martini bježe od mirisa mente koliko ih noge nose pa se oboružajte ovom biljkom ili njezinim eteričnim uljem. Mentu možete držati u teglicama na prozorima i balkonima, otpuštat će miris koji će smrdljive martine držati podalje od vašeg doma.

Još efikasnije je napraviti sprej od eteričnog ulja mente - stavite nekoliko kapi u bočicu sa sprejem, dodajte malo vode, protresite i pošpricajte tom tekućinom područja u domu kroz koja ulaze, poput prozora i ulaznih vrata.

Ne vole ni miris čilija i češnjaka. Pripravak je jednostavno napraviti, a zaštitit će i vaše biljke od napada ovih kukaca. U litri vode kuhajte 100 grama sjeckanog čilija ili češnjaka, ohladite pa tu tekućinu razrijedite s vodom u omjeru 1:10. Poprskajte kritična područja i smrdljivi martini bi trebali otići.

Još jednostavnije je staviti komadiće čilija ili češnjaka uz prozor i vrata te tako spriječiti da ulaze u dom.

Krpelji

Sezona krpelja je počela i važno je zaštititi se, posebno kad znamo da krpelji znaju biti opasni. Oni zaraženi virusom krpeljnog meningoencefalitisa najčešće nalaze u sjevernom i sjeverozapadnom području Hrvatske između Save i Drave dok krpelja zaraženih bakterijom koja uzrokuje Lyme boreliozu ima na čitavom području grada Zagreba.

Kada pronađu žrtvu, krpelji najprije hodaju po tijelu satima u potrazi za savršenim mjestom, a tada se tamo dobro učvrste rilom. Sama procedura probadanja kože traje desetak minuta, a žrtva to ne osjeća jer krpelj u svojoj slini ima tvar koja djeluje poput anestetika.

Želite li ih otjerati od sebe prirodnim putem, koristite domaće pripravke. Donosimo vam 7 savjeta i recepata od kojih neke možete koristiti i na kućnim ljubimcima:

1. Sprej s cedrovim uljem

Cedrovo ulje je neotrovno, prirodno sredstvo protiv krpelja i drugih insekata. Može se prskati izravno na kožu ili na odjeću. Siguran je za upotrebu na ljudima, ali i na kućnim ljubimcima. Ulje cedra ne samo da odbija krpelje i druge dosadne insekte, već ih i ubija. Ulje cedra u trgovinama stoji oko 30 kuna (bočica od 10 ml).

2. Domaći repelent protiv krpelja i kukaca

Samo promiješajte sve navedene sastojke i nanesite na kožu prije izlaska iz kuće.

Sastojci:

3. Pomaže i ulje eukaliptusa

Ulje eukaliptusa poznato je kao vrlo učinkovito sredstvo protiv krpelja. U bočici s raspršivačem pomiješajte 120 ml destilirane vode i 20 kapi eteričnog ulja eukaliptusa. Prije upotrebe protresite i poprskajte po koži ili odjeći, obući...

Ovaj pripravak siguran je i za korištenje kod pasa. Sigurno za upotrebu na psima (ulje eukaliptusa mora se razrijediti s vodom prije nanošenja na životinju).

4. Nimovo ulje

Ovo ulje je odlično za odbijanje krpelja. Stavite nekoliko kapi na dlan pa utrljajte na kožu. Također, možete ga koristiti i tako da ga prije nanošenja razrijediti - pomiješate s bademovim ili nekim drugim laganim uljem. U razrijeđenom obliku smije se koristiti i kod pasa, kao zaštita od krpelja, ali i buha. Također, nimovo ulje fantastično je za lakše uklanjanje krpelja iz kože. Nanesite kap do dvije izravno na krpelja i puno lakše ćete ga izvaditi.

Inače, ulje nima (neem) dobiva se prešanjem sjemenki istoimenog drveta kojega u Indija smatraju svetim i koriste za ublažavanje različitih tegoba već tisućama godina. Još jedna stvar po kojoj je ova biljka vrlo poznata je i to što je odličan prirodni pesticid.

Recept kako ga napraviti: Tekućina za zaštitu biljaka od nametnika radi se tako da u bocu sa raspršivačem stavite litru tople vode, 10 ml ulja nima i nekoliko kapi deterdženta za pranje suđa (ako imate eko varijantu, to bi bilo najidealnije). Dobro promućkajte i posprejajte po biljkama. Imajte na umu da tekućinu treba potrošiti isti dan.

Također, trebate znati da ovaj pripravak ne djeluje na način da odmah ubije sve nametnike, već radi sporije, ulazi u njihova tijela i remeti im hormone, a time i životne cikluse, što uzrokuje da uginu u par dana nakon što pojedu posprejani dio biljke. Djeluje i na ličinke te na jajašca nametnika.

5. Jabučni ocat

U bočici s raspršivačem pomiješajte sljedeće sastojke, protresite pa nanesite na kožu ili odjeću:

6. Određena eterična ulja

Krpelji ne podnose miris limuna, naranče, cimeta, lavande, paprene metvice i geranije pa će izbjegavati hvatanje za sve što miriše po njima. Bilo koje od ovih ulja možete pomiješati s, recimo, bademovim i premazivati njime kožu.

7. Jedite češnjak!

Iako ne miriše ugodno dok isparava kroz kožu, odlična je zaštita od krpelja, jer ni krpelji ne vole taj miris. Možete jesti svježi češnjak ili ga u tijelo unositi u obliku kapsula.

Napomene: Nemojte davati češnjak kućnim ljubimcima! Također, imajte na umu da se eterična ulja ne preporučuju za korištenje na mačkama, prenosi farmersalmanac.com.

Komarci, mušice, muhe...

Miris lovora tjera komarce i druge dosadne kukce, poput muha, mušica... Sve što trebate napraviti je zapaliti nekoliko suhih listova u prostoru u kojem boravite ili ga razmrviti pa posipati oko sebe.

Komarci ne vole ni miris bosiljka, lavande, citronele, kadulje, ružmarina, mačje trave i matičnjaka. Pomoći će vam i osušeni talog kave, samo ga stavite u metalnu posudicu i zapalite. Talog kave pomaže i u borbi protiv mrava - posipajte mjesta na kojima se okupljaju i miris će ih nagnati da se presele na neku drugu lokaciju. Ovaj način odbijanja komaraca preporučuje Američka agencija za zaštitu okoliša kao odličnu alternativu kupovnim sredstvima.

Određena eterična ulja koja komarci ne vole, ali ne stavljajte ih direktno na kožu već razblažite. Na primjer, nakapajte nekoliko kapi u maslinovo ulje, promućkajte i našpricajte na kožu. Ili, nakapajte ih na blazinicu pa stavite blizu mjesta gdje sjedite. Miris će tjerati krvopije. Jednak učinak imat će i ako ga nakapate u svijećnjak za eterična ulja.

Cijena eteričnim uljima ovisi o vrsti. Od citronele ili limunskog eukaliptusa stoji 30-ak kuna za bočicu od oko 10 ml. Komarce i druge bube tjeraju eterična ulja od:

Pauci

Postoji staro narodno vjerovanje da pauci ne vole miris kestena i neće ući u kuću oko koje su poslagani kesteni. Živite li u stanu, rasporedite ih po domu. Također, vjeruje se da isti učinak imaju i orasi. Nema pouzdanih dokaza za to, ali stara narodna praksa često se pokaže uspješnom pa nije loše pokušati i s ovim metodama.

Sprej od eteričnog ulja ili octa

Ulje eukaliptus, čajevca ili metvice zadržat će pauke izvan kuće. Stavite u posudicu sa sprejem vodu i 10 do 15 kapi eteričnog ulja te promućkajte. Prskajte oko prozora i vrata. Sličan učinak ima i ocat. Ipak, sa sprejem nemojte pretjerivati jer bi miris, osim pauka, mogao rastjerati i vaše prijatelje.

Poslažite citruse po cijeloj kući

Pauci jednostavno ne mogu smisliti citrusne mirise pa će vam limun, naranča ili, recimo, grejp pomoći. Stavite u nekoliko dijelova kuće komadiće citrusa i mijenjajte ih svakih nekoliko dana jer miris vremenom ishlapi.

Pomaže i duhan

Iako duhan tjera pauke, rijetki će ga zbog toga razasuti po kući, posebno u doba sve skupljih cigareta. Otjerat će ih i miris cedrovine pa ako imate priliku, donesite komad tog drveta kući ili nabavite eterično ulje cedra.

Nabavite nojevo jaje

Pauci ne vole specifičan miris ljuske nojevog jajeta pa ne žele biti u istoj prostoriji s njime. Najprije se pomoću dvije rupe, gore i dolje na jajetu, iscijedi sadržaj, a potom se kroz iste rupe provuče vrpca koja će ga držati na plafonu, lusteru ili zidu. Ovaj način obrane od pauka dolazi iz Turske, a ovu metodu prakticiraju i u Aja Sofiji u Istanbulu.

Mravi i moljci

Miris cimeta kukcima nije ugodan, posebno mravima. Skrenut će s puta pospete li ih s malo cimeta ili ako napravite liniju od cimeta na podu, tamo gdje imate problema s njihovim ulaskom u kuću, i oni je neće prelaziti. Osim toga, u malu vrećicu možete staviti štapić cimeta kako biste odjeću zaštitili od moljaca.

Moljci, također, ne vole miris lavande pa je stavite u ormare i ladice u obliku cvjetova u platnenim vrećicama ili eteričnog ulja nakapanog na komad tkanine. Isti učinak imaju i eterična ulja limunske trave, pačulija i cedra.

Još neki pripravci koje mravi ne vole:

Svijeća za tjeranje kukaca

Miris citronele i eukaliptusa komarci, mušice i drugi kukci ne vole pa od njih napravite svijeće koje će ispuštati ugodan miris i ujedno tjerati kukce od vas, bilo da sjedite u vrtu, na balkonu ili u domu.

Što vam je potrebno:

Postupak:

Stavite fitilj u staklenu posudicu tako da ga drveni štapići drži odozgo, a donji dio zalijepite trakicom za dno posude. Štapiće stavite vodoravno na posudu i fitilj pričvrstite tako da stoji u sredini i ne miče se kasnije dok ulijevate smjesu voska i eteričnog ulja.

Vosak otopite tako da ga stavite u lončić koji se zagrijava u vodi koja se nalazi u drugom loncu, na srednjoj temperaturi. Kad se otopi, umiješajte eterično ulje citronele - 10 do 13 kapi i 5 do 8 kapi ulja od eukaliptusa (za svijeće srednje veličine). Polako to sipajte u staklenu posudicu i pazite da se fitilj ne pomakne. Ostavite nekoliko sati da se stvrdne pa uklonite štapiće koji drže fitilj.

Ove biljke štite dom od muha, žohara, mrava, pauka, komaraca, stjenica, moljaca...

Od kukaca u kući spašavaju i stonoge

Iako ih nije baš lijepo i ugodno vidjeti dok jurišaju po domu, kućne stonoge su zapravo vrlo korisne. Slobodno možemo reći - budite sretni da ih imate!. One ubijaju žohare, moljce, muhe, termite, stjenice, buhe, mrave, pauke, grinje... To im je hrana, a imaju velik apetit.

Kućne stonoge ne stvaraju mreže niti gnijezda u kući već su stalno u potrazi za hranom, i tako vas zapravo rješavaju nametnika koji u domu rade štetu. One ne uništavaju drvene površine i ne prenose smrtonosne bolesti.

