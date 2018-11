Prirodno - domaći recept za serum koji ublažava hemoroide

Simptomi prvog i drugog stupnja hemoroida mogu biti svrbež u analnom području, nelagoda, bol ili pojava krvi nakon stolice, kaže dr. sc. Tihomir Grgić, specijalist abdominalne kirurgije u Poliklinici Marija.

Kod trećeg i četvrtog stupnja dio završetka crijeva izlazi prema van pa se hemoroidi mogu i napipati, kaže dr. Grgić.

S obzirom na to da se hemoroidi mogu pojaviti u četiri stupnja, nastavlja, postoje različiti načini liječenja koji se određuju prema simptomima i stupnju hemoroida.

- Prva dva stupnja se mogu ublažavati lokalnim pripravcima, kremama ili čepićima. No ako hemoroidi krvare i bole te smanjuju kvalitetu života, pomoći si možete operacijom - kaže dr. Grgić.

Najbolja zaštita od hemoroida je zdrava prehrana koja potiče redovitu stolicu. Trebala bi biti bogata bobičastim voćem, zelenim lisnatim povrćem, sjemenkama, orašastim plodovima i žitaricama, kaže dipl. ing. Nina Ivičić, fitoaromaterapeutkinja i nutricionistica.

- Pojačano jedite kupus, prokulicu i brokulu jer jačaju jetra koja podržava krvožilni sustav i time sprečavaju nastajanje hemoroida, te integralne žitarice jer sadrže prehrambena vlakna potrebna za pravilan rad crijeva - kaže Ivičić.

Foto: Dreamstime

Dodaje da je dobro jesti sjemenke lana, sezama i buče te orašaste plodove - bademe, lješnjake i orahe - jer sadrže visokovrijedne masnoće i proteine potrebne za obnovu tkiva. Za bolju zaštitu krvnih žila i zdravlje krvožilnog sustava važno je povećati unos zelenog lisnatog povrća, borovnica, aronije i grožđa, kaže Ivičić.

Za ublažavanje hemoroida korisni su i mnogobrojni dodaci prehrani.

- Oboljeli mogu uzimati vitamin C, flavonide, probiotike i OPC (oligomerni proantocijanidin). Ti dodaci podržavaju sintezu kolagena, elastičnost i funkciju krvnih žila, a djeluju i protuupalno. Probiotici održavaju stabilnu crijevnu floru i smanjuju stvaranje upalnih procesa u tkivu rektuma - kaže nutricionistica Ivičić.

Dugotrajno sjedenje, pretilost, trudnoća, neuredna prehrana i genetska sklonost najčešći su uzročnici hemoroida, kaže dr. Grgić.

Iako su hemoroidi česti problem koji uzrokuje mnoge poteškoće, među ljudima su i dalje tema koja se često izbjegava.

- Hemoroide zapravo imaju svi ljudi, to je jastučasto tkivo koje se sastoji od krvnih žila i veziva, a nalazi se u analnom kanalu (zadnjem dijelu crijeva). Kad neki od navedenih uzročnika povisi tlak u području anusa, to tkivo se proširi i natekne pa dolazi do upale hemoroida - objašnjava Grgić.

Problema s hemoroidima imali su brojni slavni ljudi, među kojima i Napoleon Bonaparte. Zbog njih je izgubio bitku kraj Waterlooa jer zbog bolova nije mogao sjediti dugo na konju i upravljati vojskom. Danas hemoroidi neće dovesti do poraza u ratu, ali ih je važno na vrijeme uočiti kako se ne bi morali operirati.

Samo vlakna

Izbjegavajte hranu siromašnu vlaknima (bijelo brašno, peciva, tjesteninu od bijelog brašna, meso i mliječne proizvode, slatkiše i kekse), kaže Ivičić

Ništa gotovo

Izbacite industrijske proizvode pune aditiva, poput gotovih juha, pudinga, voćnih jogurta i slično.

Klonite se ljutog

Hemoroide pogoršava jako ljuta hrana pa treba izbjegavati chilli papričice, ljute feferone i slične namirnice, kaže Ivičić

Bez šećera

Foto: Ne jedite hranu koja potiče kiselost i upalne procese u tijelu, poput rafiniranih ulja, margarina, čokolade, šećera i drugih industrijskih slastica.

Pripravci koji pomažu kod hemoroida

Uljni serum

Foto: paulynn SASTOJCI: 10 ml biljnog ulja tamanu, 90 ml macerata gotu kola, 80 kapi eteričnog ulja čempresa i 20 kapi limunskog eukaliptusa

Oralna terapija

EPS divljeg kestena, 2X5 ml/dan, 30 dana

Doručak ili međuobrok

Foto: Nataliya Arzamasova

SASTOJCI: 1/2 šalice aronije, 1 banana, 1/2 šalica grožđa, sok i naribana korica limuna iz organskog uzgoja

Priprema: Sve sastojke izmiješajte, napravite salatu ili izmiksajte u blenderu u ‘smoothie’.