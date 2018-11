Anemija, nadutost i gubitak apetita znakovi su gastritisa

Na gastritis upućuju tegobe kao što su bol i osjećaj težine u želucu nakon manjih obroka, osjećaj pečenja, mučnine, nagon za povraćanjem, žgaravica i nadutost te promjene u učestalosti i sastavu stolice, ističe prof. dr. sc. Duško Kardum, dr. med.

Gastritis je upala sluznice želuca, a prema brzini nastajanja može biti akutni, koji počinje unutar nekoliko sati do nekoliko dana, te kronični koji traje tjednima i mjesecima. Konačna dijagnoza postavlja se mikroskopskim pregledom uzoraka sluznice želuca koji se uzimaju biopsijom tijekom gastroskopije, kaže dr. Kardum.

Nastavlja da su glavni uzroci gastritisa nekontrolirano i dugotrajno uzimanje lijekova kao što su Voltaren, Ketonal i Brufen, zatim nekontrolirano i dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline koju nalazimo u Andolu, kortikosteroida i nekih antibiotika.

Uzrok može biti i infekcija bakterije Helicobacter pylori. Ta se infekcija utvrđuje neinvazivnim testovima kao što je određivanje antigena H. pylori u stolici ili tzv. urea-izdisajnim testom te invazivnom metodom, iz bioptata sluznice želuca, napominje dr. Kardum. Rizik od pojave gastritisa povećava se i prekomjernim konzumiranjem alkohola, pušenjem te neadekvatnom prehranom, što osobito podrazumijeva masnu, ljutu i kiselu hranu te suhomesnate dimljene proizvode.

- Posljednjih desetljeća je sve više reakcija na stres, koji je jedan od bitnih čimbenika rizika gastritisa, odnosno ulkusne bolesti. Tzv. bilijarni gastritis, odnosno upala sluznice želuca javlja se pak kao posljedica prisutnosti žuči u želucu što se često vidi u bolesnika nakon odstranjenja žučnog mjehura. Naravno, može biti riječ i o brojnim drugim uzrocima, kao što su autoimuni i infektivni gastritis – navodi dr. Kardum te dodaje kako bi se u slučaju pojave prvih simptoma bolesti trebalo izbjegavati određene vrste lijekova koji su visokorizični za gastritis, kao i alkohol te nikotin.

Izbjegavati bi trebalo i masnu, kiselu i ljutu hranu te unos jako vruće ili jako hladne hrane, poput gaziranih sokova iz hladnjaka. Ako to ne dovede do željenog učinka, druga stepenica je javiti se obiteljskom liječniku, osobito u slučaju pojačanja tegoba, gubitka na tjelesnoj težini, pojave crne stolice ili povraćanja sadržaja izgleda poput taloga crne kave, upozorava dr. Kardum.

10 čimbenika koji mogu upućivati na gastritis

Često ste naduti

Brojni su razlozi zašto trbuh može biti nadut, a u većini slučajeva to je normalno. No ako se to događa svakodnevno i nakon većine obroka, pođite liječniku.

Puno podrigujete

Ljudi koji boluju od gastritisa često imaju višak bakterije Helicobacter pylori. Infekcija njome je jedan od najčešćih razloga za razvoj gastritisa.

Imate nedostatak vitamina B12

Dobiva se iz mesa, mliječnih proizvoda i jaja, a ključan je za održavanje zdravlja i energije.

Imate crijevnu bolest

Ljudi koji boluju od upalnih crijevnih bolesti, poput Crohnove ili ulcerativnog kolitisa, imaju veći rizik od gastritisa.

Gubite na težini

Kad se osjećate punima nakon malog unosa hrane, uz smanjeni apetit i unos kalorija, neizbježno ćete početi gubiti i na težini.

Mučno vam je

Uz podrigivanje i nadutost, bakterijska infekcija može uzrokovati i mučninu. Pokret žuči do želuca može biti uzrok mučnine.

Pijete alkohol

Prekomjerni unos alkohola i zloupotreba droga može dovesti do upala želuca ili uništiti njegove stijenke te ostaviti želudac osjetljivim na infekcije

Pušite

Pušenje povećava vjerojatnost od razvitka gastritisa zbog mnogobrojnih načina na koji oštećuje želučanu sluznicu te može dovesti do upale želuca.

Uzimate puno protuupalnih lijekova

Iako mogu brzo ukloniti bolove, mogu biti teški za želudac. Njihovo prekomjerno korištenje može dovesti do upale i gastritisa.

Imate anemiju

Ljudi stariji od 40 koji imaju simptome probavnih smetnji i anemije trebaju posjetiti liječnika jer anemija može biti uzrokovana gastritisom.

Osjećate se punima, čak i nakon malog obroka

Još jedna nuspojava bakterije H. pylori je osjećaj neugodne sitosti u gornjem dijelu želuca čak i nakon malog obroka.