Privremeni ured na aerodromu u Las Vegasu za parove koji se žele vjenčati baš na Silvestrovo

Otvoren od 26. do 31. prosinca, ured u međunarodnoj zračnoj luci Harry Reid namijenjen je prije svega parovima koji će se vjenčati 31. prosinca 2023.

- Postavljanje privremenog ureda za izdavanje dozvola za brak na aerodromu olakšava postupak parovima, pružajući im više vremena da dožive predivnu novogodišnju uzbuđenost Las Vegasa - rekla je Lynn Marie Goya, službenica okruga Clark za Las Vegas Review-Journal.

- Doček Nove godine već je jedan od najpopularnijih datuma za vjenčanja u Las Vegasu, a dodavanje čarobnog datuma 1-2-3-1-2-3 daje parovima još više razloga za slavlje u ovoj povijesnoj noći - dodala je.

Las Vegas, koji neki zovu i Svjetskom prijestolnicom vjenčanja, najpopularnija je destinacija za vjenčanja u SAD-u, iako neki kažu da je druga na svijetu iza Istanbula. Okrug Clark počeo je s radom privremenog ureda za izdavanje dozvola za brak na aerodromu za Valentinovo 2018. i svake godine osim 2021. ponovno ga je otvorio.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Doček Nove godine mogao bi postaviti rekord za najviše vjenčanja u jednom danu u Las Vegasu. Rekord od 4,492 postavljen je 7. srpnja 2007. godine (7/7/7). Drugi najpopularniji dan bio je 11. studenog 2011. (11/11/11), kada je 3,125 parova sklopilo brak u gradu.

- Uvijek su izuzetno popularni ovi posebni datumi. No, kada to spojite s dočekom Nove godine, to je pravi spektakl - rekla je Melody Willis-Williams, predsjednica Vegas Weddings, koja upravlja s više lokacija za vjenčanja.

Privremeni ured neće biti jedina opcija za parove koji dolaze u grad za praznike. Glavni ured u centru Las Vegasa na adresi 201 Clark St. otvoren je od 8 ujutro do ponoći svaki dan, uključujući blagdane.