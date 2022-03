'Bratić mi je oteo curu pa je htio da mu budem kum. Uništio sam ih govorom, evo što sam rekao'

Svoju priču objavio je na subredditu, 'r/TrueOffMyChest'. Objasnio je da je odlučio doći na vjenčanje jer je od oboje doživio veliku izdaju kad su se spetljali njemu iza leđa. Vjerno svom nazivu, forum služi kao platforma za korisnike na kojoj mogu ispovjediti nešto što ih muči i 'skinuti to s prsa'.

Svoju objavu započinje dijeljenjem onoga što je mislio o svom rođaku i bivšoj prije nego što ga je djevojka prevarila s bratićem. Kaže da su on i njegov bratić bili bliski kao braća te da je u budućnosti planirao oženiti svoju tadašnju djevojku.

Ovo je njegova priča:

Jednog dana sam došao ranije kući jer se kolega ponudio da mi pokrije smjenu. Bio sam prilično umoran pa sam prihvatio i otišao kući. Stigavši ​​kući, zatekao sam svoju djevojku i bratića u svom krevetu kako se seksaju. Oboje su bili u najmanju ruku - šokirani.

Rekao sam im da ću izaći i da želim da odu prije nego što se vratim doma. Kad sam se vratio nikoga nije bilo, ali mi je djevojka ostavila poruku u kojoj mi je rekla da joj je žao i da je nazovem kad se smirim. Nisam je nazvao. Poslao sam joj poruku da ću spremiti njezine stvari i odnijeti ih kod bratića za nekoliko dana i da je ona sad kod njega, a ne kod mene.

I stvarno sam to napravio. Oboje su se pokušali ispričati, ali ja im nisam imao ništa lijepo za reći pa nisam ništa ni rekao. Samo sam pokucao na vrata i predao vrećice.

Bratić me više puta zvao želeći se ispričati, ali sam odbio te isprike.

Od tada su prošle tri godine. Nismo imali nikakav kontakt. Nisam to iznosio ostatku svoje obitelji ili bilo kome od njihovih prijatelja, nisam siguran zašto. Jednostavno nisam.

Jedan dan me netko nazvao s nepoznatog broja i javio sam se. To je bio moj bratić. Zvučao je jako sretno i ponašao se kao da mi nije uništio život. Objasnio je da će se on i moja bivša vjenčati i da želi da mu budem kum. Bio sam toliko ljut što me zove i traži tako nešto. Poludio sam. Vikao sam na njega i nazvao ga svakakvim pogrdnim imenima prije nego što sam poklopio.

Poslao mi je poruku u kojoj mi je rekao da ponuda još uvijek vrijedi i da neće imati kuma na vjenčanju ako to ne budem ja.

Prošlo je nekoliko dana i na pamet mi je pala ideja. Poslao sam bratiću poruku i ispričao se na prostim imenima kojima sam ga nazvao. Objasnio sam mu da sam još uvijek ljut zbog toga što se dogodilo, ali da bi ovo mogla biti prilika da nas troje ozdravimo i prijeđemo preko toga i krenemo dalje, što uopće nisam mislio.

Bio je presretan i rekao je da će sve platiti i da će mi pomoći izabrati odijelo ako želim, što sam i prihvatio jer nisam imao namjeru potrošiti niti novčić od svojeg novca na njegovo glupo vjenčanje.

Došao je dan vjenčanja. Tjedan dana sam proveo pišući govor, pretočivši sve negativne osjećaje koji su se nakupljali tijekom godina u riječi na papiru.

Samo vjenčanje je bilo lijepo. Siguran sam da netko od njih ima neki dobro plaćen posao ili tako nešto jer je bilo očigledno da su potrošili popriličan novac. Cijela naša obitelj je bila tamo, kao i pristojan dio obitelji moje bivše.

Na kraju je došlo vrijeme za moj govor. Sjećam se samo da sam osjećao veliku nervozu jer se puno toga nagomilalo u meni. Evo što sam rekao:

'Čast mi je biti na ovom vjenčanju, a još veća čast biti kum. Bio sam šokiran što sam uopće pozvan jer sam zadnji put razgovarao s mladencima kad sam ih zatekao kako se seksaju u mom krevetu. (Bivša) je u to vrijeme bila moja cura, ali mislim da nije dobila obavijest da kad izlaziš s nekim, ne seksaš se s bratićem od tog čovjeka, i to u njegovom krevetu.

A nije bilo da (bratić) nije znao da izlazimo. Tko zna koliko dugo je ovaj ljigavac imao seks s njom iza mojih leđa? Tjednima? Mjesecima? Za one koji ne znaju (bivša) i ja smo izlazili dvije godine. Volio sam je svim srcem i zapravo sam štedio za zaručnički prsten. Možda da (bivša) nije takva *****, (bratić) bi umjesto mene držao ovaj govor, a ja se ne bi zadnje tri godine oporavljao od toga što su mi učinili.

U svakom slučaju, čuo sam da 50 posto brakova završi razvodom. Nadam se da će vaš biti grozan. Od srca, j***** se oboje. Uništili ste mi život i nikad neću oprostiti ni jednom ni drugom!'

Tijekom govora sam u više navrata ostao bez glasa i bio na rubu suza, ali sam ga pročitao do kraja. Objasnio sam što su mi to dvoje užasnih ljudi napravili.

Nazvao sam ih najgorim imenima kojih sam se mogao sjetiti i poželio im sve najgore. Onda sam otišao. Očekivao sam nekakav dramatičan trenutak, šokantne uzvike i nešto slično, ali ništa se nije dogodilo. Svi su samo šutjeli.

Na putu kući nazvala me mama i rekla mi da sam upropastio vjenčanje i da su oboje bili jako uzrujani. Ljuto me pitala zašto sam to učinio. Rekao sam joj da su to zaslužili za ono što su mi učinili i da je sve što sam rekao u govoru bila istina. Nastavila ih je braniti pa sam je opsovao i poklopio.

Od tada sam dobio nekoliko ljutitih poziva i poruka od drugih članova obitelji. Primio sam i nekoliko poruka od ljudi koji su mi željeli pružiti podršku i koji su mi dali do znanja da su tu za mene ako ću išta trebati.

Nisam siguran osjećam li se bolje nakon toga što sam napravio, ali sam govor mi je donio veliku katarzu. Puno ljudi mi je reklo da sam im uništio vjenčanje. Sad su osjetili barem djelić onoga što ja osjećam već godinama.