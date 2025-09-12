Obavijesti

ČETIRI RECEPTA

Probajte srolati fine šurlice po starinskom receptu koji su nam dali u restoranu Gatto Nero

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Svaki komadić lagano spljoštite na dlanu, zatim omotajte oko pobrašnjenog drvenog štapića, primjerice za ražnjiće. Dlanovima nježno valjajte naprijed-natrag dok se tijesto ne izduži i oblikuje u šuplju cjevčicu

Za šurlice se vjeruje da su nastale negdje krajem 13. ili početkom 14. stoljeća kad je Marco Polo donio tjesteninu u Europu. Može ih se naći samo na Krku i zato jesu autohtona tjestenina. Postoji priča odnosno legenda da su nekad davno žene dok su ih mijesile pljunule sebi u ruke kako bi ih lakše formirale. Danas se rade tako da se njihov oblik formira stavljanjem tijesta na drveni štapić i onda se svaka šurlica mijesi za sebe. U svakom slučaju, dug i težak postupak, objašnjava nam suvlasnica poznatog restorana u Malinskoj na Krku, Tanja Grbac. Žene koji ih motaju svojim spretnim pokretima, u samo sat vremena naprave do petstotinjak šurlica. S kojim će se šugom, odnosno umakom šurlice preliti samo je pitanje vlastite kreativnosti...

Šurlice osnovni recept za 10 osoba

Sastojci: 1 kg oštrog brašna, 500 ml tople vode, cijelo jaje + 1 žumanjak, 10 g soli, 1 žlica maslinovog ulja

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama
Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Priprema: Tijesto: U većoj zdjeli pomiješajte se brašno i sol. Dodajte jaje, žumanjak, ulje i postupno toplu vodu. Mijesite rukama dok ne dobijete čvrsto i elastično tijesto - treba biti glatko, ali ne ljepljivo. Oblikujte kuglu, prekrije krpom i ostavite da odmori 1–2 sata na sobnoj temperaturi. To će pomoći da tijesto omekša i da se lakše valja. Kako se valja i namata: Tijesto se podijelite na manje komade i svaki se razvalja u valjak debljine prsta. Režite na komadiće veličine oko 2-3 cm. Svaki komadić lagano spljoštite na dlanu, zatim omotajte oko pobrašnjenog drvenog štapića (primjerice za ražnjiće). Dlanovima nježno valjajte naprijed-natrag dok se tijesto ne izduži i oblikuje u šuplju cjevčicu - to je šurlica! Pažljivo izvucite štapić i stavite šurlicu na pobrašnjenu površinu. Pustite ih se da odstoje i prosuše se 1–2 sata prije kuhanja. Kuhanje i posluživanje: Kuhajte šurlice u velikoj količini posoljene vode dok ne isplivaju, pa još 1–2 minute. Ocijedite i poslužite odmah - tradicionalno uz gulaš od janjetine, boškarina ili škampi.

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama
Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Šurlice s tartufima (za 4 osobe)

Sastojci: 350-400 g domaćih šurlica, 30-40 g svježih crnih tartufa, 30 g maslaca, 30 g ribanog odležanog (tvrdog) ovčjeg sira s Krka, maslinovo ulje, mala žličica tartufate, sol i svježe mljeveni papar, voda od kuhanja šurlica

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama
Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Priprema: Skuhajte šurlice u posoljenoj vodi dok ne budu al dente. Sačuvajte malo vode od kuhanja. U širokoj tavi rastopite maslac. Umiješajte tartufatu i ribani sir, začinite solju i paprom. Dodajte kuhane šurlice i malo vode od kuhanja da sve povežete u kremasti umak. Po želji pokapajte s par kapi maslinovog ulja i naribajte svježe tartufe na vrh.

Šurlice s kozicama i aromatičnim krčkim travama (za 4 osobe)

Sastojci: 350 g domaćih šurlica, 300 g očišćenih repova kozica, manja tikvica (narezana na štapiće), glavica ljubičastog luka kapule, 2 režnja češnjaka, žlica svježeg peršina, žličica svježe kadulje, lavanda svježa, 1/4 žličice mljevene čili papričice, sok 1/2 limuna, maslinovo ulje, sol i svježe mljeveni papar

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama
Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Priprema: Luk, češnjak i peršin sitnije nasjeckajte. Skuhajte šurlice u posoljenoj vodi dok ne budu al dente. Ocijedite i sačuvajte malo vode od kuhanja. U velikoj tavi zagrijte 2–3 žlice maslinovog ulja. Dodajte kapuli i prstohvat soli, pa pirjajte 3–4 minute dok ne omekša. Dodajte češnjak, tikvice i čili, pa pirjati još 2 minute. Ubaciti kozice i pirjajte 4–5 minuta dok ne postanu ružičaste. Nakon toga, dodajte limunov sok, origano i peršin. Po potrebi dodajte malo vode od kuhanja šurlica da poveže umak. Ubacite kuhane šurlice, promiješajte ii kratko zagrijte sve zajedno. Poslužite odmah, uz dodatak svježeg peršina, lavande i nekoliko kapi maslinovog ulja.

Gulaš od boškarina u loncu od lijevanog željeza (Dutch oven)

Sastojci: 1,5 kg mesa boškarina (plećka ili vrat, narezano na veće kocke), ljubičasta kapula (količina mora volumenski odgovarati količini mesa), 2 mrkve, 2 stabljike celera, 3 režnja češnjaka, 2 žlice koncentrata rajčice, 200 ml crnog vina (teran ili borgonja), 300 ml goveđeg temeljca, 2 lista lovora, grančica ružmarina, maslinovo ulje, sol, papar, mljevena slatka paprika

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama
Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Priprema: Zagrijte pećnicu na 150°C. U loncu od lijevanog željeza zagrijte maslinovo ulje. Na jakoj vatri zapecite meso u serijama dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite i ostavite sa strane. Na istoj masnoći pirjajte kapulu, mrkvu, celer i češnjak dok ne omekšaju i lagano karameliziraju. Dodajte koncentrat rajčice, kratko promiješajte, pa vratite meso u lonac. Ulijte vino, pustite da alkohol ispari 2–3 minute, zatim dodajte temeljac, lovor, ružmarin, sol, papar i papriku. Poklopite i stavite u pećnicu. Kuhajte 3 sata (ili više), dok meso ne postane izuzetno mekano (ali da se ne raspada), a umak gust. Povremeno provjerite i po potrebi podlijte s malo temeljca. Po želji, pred kraj kuhanja otklopite lonac da se umak dodatno reducira. Posluživanje: Uz domaće šurlice, naravno! Prelijte ih obilno gulašem, pospite svježim peršinom i poslužite uz čašu žlahtine ili terana.

*Možete u drugoj varijanti dodati suhih šljiva koje će malo promijeniti, ali ujedno i obogatiti okus.

Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama
Malinska: Restoran Gatto Nero, vlasnici i jela sa šurlicama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

