Probijen temperaturni rekord u norveškom Svaldbardu - 22 C°

Svalbard, norveški arhipelag u Arktiku, u subotu je potukao apsolutni temperaturni rekord dosegnuvši 22 stupnjeva Celzijevih. Arktik se zagrijava dvaput brže od ostatka planeta, kažu znanstvenici

<p>S 21,7 stupnjeva izmjerenih u 18 sati po mjesnom vremenu blizu mjesta Longyearbyen, arhipelag je imao najtopliji dan od početka mjerenja.</p><p>Prethodni rekord dogodio se 16. srpnja 1979., kada je bilo izmjereno 21,3 stupnjeva, rekao je meteorolog Kristen Gislefoss.</p><p>Skupina otoka poznatijih po imenu Spitzberg, nalazi se tisuću kilometara od Sjevernog pola.</p><p>Subotnji temperaturni rekord koji bi trebao potrajati do ponedjeljka, daleko je iznad uobičajenih temperatura za ovo godišnje doba: u srpnju, koji je najtopliji mjesec na Arktiku, temperature se na Svalbardu kreću između 5 i 8 stupnjeva C.</p><p>Arktik se zagrijava dvaput brže od ostatka planeta, kažu znanstvenici.</p><p>Ljeto 2020. u regiji obilježeno je gotovo vrućinama u ruskom Arktiku: temperature 5 stupnjeva C iznad normale u siječnju u Sibiru te vrhunac od 38 stupnjeva C početkom srpnja u arktičkom krugu.</p><p>Prema službenom norveškom izvješću "Klima u Svalbardu 2100.", prosječna temperatura na Svalbardu za razdoblje od 2070. do 2100. trebala bi porasti od 7 do 10 stupnjeva u odnosu na razdoblje 1970. do 2000., ako se nastavi dosadašnji čovjek utjecaj na klimu. </p><p>Poznat po svojim polarnim medvjedima, arhipelag Svalbard ima i jednu posebnost: ondje se nalazi ugljenokop, a riječ je o energiji koja emitira najviše stakleničkih plinova.</p><p>No na Svalbardu je smještena i "Vegetacijska Noina arka", inagurirana 2008., a riječ je o banci u kojoj se čuvaju sjemenja za budućnost u slučaju kataklizme. </p><p>Taj 'biljni sef' osmišljen protiv klimatskih promjena i sam je bio žrtva globalnog zagrijavanja. Moralo se uložiti 20 milijuna eura kako bi se sanirao pošto su u njega 2016. prodrle vode izazvane topljenjem permafrosta - u načelu vječno zamrznutog tla u arktičkom području.</p>