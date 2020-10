Problemi s bliskošću i seksom za uzrok mogu imati roditeljsko zanemarivanje u djetinjstvu

Loš odnos s roditeljima tijekom djetinjstva može imati značajan utjecaj na dugoročno mentalno zdravlje, osjećaj vlastite vrijednosti i način na koji se odnosimo s drugima u svom životu, posebno u romantičnim vezama

<p>Naša najranija iskustva iz djetinjstva mogu utjecati čak i na način na koji pristupamo seksu i koliko uživamo u njemu. Prethodna istraživanja pokazala su da su mnoge vrste uznemirujućih iskustava iz djetinjstva povezane s problemima uživanja u seksu kod odraslih.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (greške u odgoju):</p><p>Nedavno istraživanje objavljeno u Međunarodnom časopisu za seksualno zdravlje otkrilo je da je roditeljsko zanemarivanje također povezano sa seksualnim poteškoćama u odrasloj dobi.</p><h2>Poveznica između zanemarivanja u djetinjstvu i spolnih poteškoća</h2><p>Tim istraživača anketirao je 374 odraslih o zanemarivanju u djetinjstvu. Oko 12% doživjelo je barem jedan oblik tjelesnog zanemarivanja, ali nevjerojatnih 65% ljudi doživjelo je barem jedan oblik emocionalnog zanemarivanja tijekom odrastanja. To je uključivalo jednog ili oba roditelja koji su radili stvari poput:</p><p>- Redovito ignoriranje<br/> - Nije ih bilo kad su ih trebali<br/> - Nisu brinuli o njihovim emocionalnim potrebama<br/> - Nisu odgovarali na pozive za pažnju ili podršku<br/> - Nisu se trudili razumjeti njihove emocionalne potrebe<br/> - Nisu zapravo razgovarali s njima<br/> - Općenito se činilo da ih ne vole</p><p>Istraživači su ispitanike također pitali o njihovim seksualnim iskustvima i osjećaju osobnog identiteta. Otkrili su da su ljudi koji su imali više iskustava sa zanemarivanjem i nedostupnim roditeljima također imali više seksualnih poteškoća, poput seksualnog nezadovoljstva, seksualne disfunkcije, negativnih osjećaja oko svoje seksualnosti ili rizično ili štetno seksualno ponašanje.</p><h2>Nedostatak sposobnosti za iskazivanje seksualnih potreba</h2><p>Zašto bi nedostupni roditelji doveli do više seksualnih problema? Istraživači su otkrili da je jedan od posrednih faktora problem s identitetom. Ljudi koji su imali nedostupne roditelje imali su tendenciju da imaju manje stabilan osjećaj sebe. Vodeća autorica istraživanja, dr. Noémie Bigras, i njezini kolege objasnili su da ta iskustva zanemarivanja u djetinjstvu mogu značiti da je dijete odrastalo bez dovoljnog angažmana, stimulacije i međusobnog zrcaljenja potrebnih za razvoj slike o sebi.</p><p>- Roditelji koji zanemaruju, nisu dostupni ili ne reagiraju, često se ne uspiju prilagoditi unutarnjem djetetovom svijetu, što zauzvrat ima tendenciju kod djeteta ometati razvoj koherentnog osjećaja sebe, kao i sposobnost promišljanja vlastitog i tuđih unutarnjih stanja. Razvoj djetetovog osjećaja sebe i djetetovo razumijevanje vlastitog i tuđih mentalnih stanja moglo bi se kasnije smatrati ključnim vještinama za pozitivnu i zdravu seksualnost - stoji u objašnjenju istraživanja. </p><p>Kada niste toliko sigurni u sebe i niste u kontaktu sa svojim vlastitim potrebama, može biti vrlo teško znati što želite u seksu i ostvariti svoje seksualne potrebe s partnerima.</p><p>- Ovi rezultati sugeriraju da posljedice zanemarivanja mogu i nakon puno godina utjecati na nečiji seksualni život zbog slabijeg osjećaja sebe. Zato što nisu primili dovoljno pažnje ili njege od roditelja, ljudi mogu sebe uvjeriti da nisu toliko važni drugima i imati manje samopouzdanje te teško razvijaju vlastiti identitet. Zbog toga se često loše brinu o sebi i teško prepoznaju svoje želje i potrebe te kako dugoročno djelovati da bi ih ostvarili - pišu istraživači.</p><h2>Kako se izliječiti</h2><p>Ideja da naš odnos s najranijim njegovateljima može utjecati na odnos s romantičnim partnerima osnova je teorije vezanosti. Od četiri vrste vezanosti, jedna od rjeđih vrsta je ona koja na vezanost gleda kroz strah i izbjegavanje te ju karakterizira strah od vezanja, a takvi ljudi često imaju puno više seksualnih partnera od ostalih te seksualnih ponašanja bez kontrole. No sve vrste vezanja koje imaju korijen u nesigurnosti mogu pridonijeti nezadovoljavajućem spolnom životu.</p><p>Dobar terapeut može vam pomoći da 'raspakirate' svoja iskustva iz djetinjstva, shvatite kako su utjecala na vaš osjećaj sebe i pomoći vam da razvijete siguran stil vezanosti. Istraživači posebno ističu važnost učenja kako jasno prepoznati i izraziti svoje osjećaje.</p><p>- Razvoj sposobnosti za prepoznavanje i razumijevanje vlastitih osjećaja te njihovo namjerno učinkovito izražavanje moglo bi promovirati zdravu i zadovoljavajuću seksualnost. Poticanje većeg osjećaja samoga sebe u terapiji moglo bi također pomoći pojedincima da lakše prepoznaju svoje seksualne sklonosti i granice, priznaju svoje pravo na seksualni užitak, steknu dovoljno povjerenja za priopćavanje svojih seksualnih potreba i interesa te potencijalno umanjiti prisutnost seksualnih poremećaja - zaključili su istraživači, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/childhood-neglect-linked-to-sexual-difficulties" target="_blank">mbg</a>. </p>