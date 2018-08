Problemi s kožom: Po izlasku iz mora odmah skinite badić...

Problem uraslih dlaka najčešće se javlja kod ljudi s kovrčavom kosom i jake dlake, onih koje nose pripijene hlače i usko donje rublje stisnutih rubova, te onih koje se često briju ili depiliraju, ali i kod pretilih, ističe dr. med. Ivana Manola, specijalistica dermatologije i venerologije.

Do uraslih dlaka najčešće dolazi nakon brijanja, depilacije voskom ili epilacijskim uređajima, no mogu se pojaviti i zbog suhoće kože. Zbog brijanja preblizu površini kože često dolazi do rotacije korijena dlake, no problemi nastaju i zbog izbrijavanja dlaka u smjeru suprotnom od njihova rasta.

Prijelom dlake

- Također, tijekom naglih pokreta kod depilacije voskom dolazi do prijeloma dlake, a isto se događa i prilikom epilacije. Kad one ponovno počnu rasti, javlja se urastanje dlaka. I suha koža, odnosno folikularna keratoza kod koje se na površini javljaju rožnati čepovi, nakon brijanja je pogodna za nastanak uraslih dlaka. Njihovu nastanku pridonosi i prekomjerna tjelesna težina jer kod pretilih ljudi kožni nabori stvaraju pritisak - kaže dr. Manola.

Foto: dreamstime

Zbog nošenja kratke odjeće tijekom ljetnih mjeseci češće uklanjamo dlačice, što povećava vjerojatnost urastanja. Kao što je dr. Manola objasnila, dlake mogu “skrenuti” s uobičajenog puta rasta prema površini kože te nastaviti rasti ispod nje. Mnogi će prvo posegnuti za pincetom, no to nije dobro rješenje.

- Pinceta nije predviđena za uklanjanje dlaka na većim površinama kože jer tamo nije moguće postaviti pincetu okomito, a promijenjeni kut čupanja pogoduje nastanku novih uraslih dlaka. Najbolje bi bilo da ih ukloni stručna osoba koja će iglom pravilno usmjeriti dlaku prema površini kože ili je trajno ukloniti laserom - naglašava dr. Manola.

Foto: Fotolia

Osim urastanja dlaka, čest problem ljeti su i prištići te akne koji se javljaju na leđima i stražnjici. Oni se obično pojavljuju kod onih s masnom kožom, a uzroci mogu biti brojni.

Previše masne kreme?

- Dva su najčešća uzroka - genetika te korištenje neadekvatne kozmetike. Ljudi mogu imati genetsku predispoziciju prekomjernog lučenja loja zbog koje, pod utjecajem spolnih hormona i orožnjavanja folikula, dlaka izaziva prištiće i akne na leđima i stražnjici. S druge strane, utjecaj mogu imati i kozmetički preparati koji nisu namijenjeni određenom tipu kože, poput korištenja premasnih krema na suhoj koži, nekvalitetnih pudera i odstranjivača šminke - navodi dr. Manola.

Foto: Dreamstime

Akne i prištići učestala su pojava kod ljudi koji puno sjede, imaju pojačanu dlakavost, puno se znoje i svakodnevno se bave nekim sportom. Međutim, tijekom ljeta pogodan su faktor i premasne kreme za sunčanje te dugotrajni boravak u mokrom kupaćem kostimu.

Ljeti koristite kreme laganijih tekstura, a nikako se ne preporučujea korištenje hidratantne i kreme sa zaštitnim faktorom istodobno. Koristite jednu ili drugu jer je pretjerano korištenje kozmetike česti pokretač nastanka akni i prištića.

Korisni savjeti za njegu kože:

Ne istiskujte akne na leđima, isušit će ih more...

Foto: Dreamstime

Ne istiskujte akne sami jer možete potaknuti upale, a i veće su mogućnosti da ostane tamnija pigmentacija. More pozitivno djeluje na sušenje upalnih procesa i zatvaranje pora, pa se smanjuje mogućnost novih, objašnjava kozmetičarka Zdenka Mihelj.

Zbogom masnim kremama i uljima

Prvih nekoliko dana od pojave prištića češće se tuširajte te koristite mlijeka ili losione s antibakterijskim sastojcima. Nemojte na upalne procese stavljati masnije kreme ili ulja.

Prištići i akne na stražnjici?

Češće koristite piling, bilo iz kućne radinosti ili kupovni. Sapun ili gel za tuširanje neka sadrži sastojke kao što su benzil-peroksid, salicilnu kiselinu ili sumpor, koji usporavaju upalne procese, savjetuje kozmetičarka Mihelj.

Presudni su piling i njega nakon svake depilacije

Foto: dreamstime

Urasle dlačice spriječit će redoviti piling koji će skinuti odumrlu, suhu kožu. Važno je odmah nakon depilacije dobro namazati kožu hidratizirajućim kremama koje će je učiniti elastičnijom i mekšom.

Bit će manje akni i prištića ako po izlasku iz mora odmah skinete badić

Poželjno je odmah nakon izlaska iz mora skinuti mokri badić. U suprotnom, na mjestima gdje je u doticaju s kožom može izazvati reakciju te nastanak nepoželjnih akni i prištića. Bilo bi dobro da kupaći kostim nije tijesno pripijen uz tijelo i načinjen od umjetnih materijala koji potiču znojenje, savjetuje dermatologinja Ivana Manola.

Ne svrbite se jer se stvaraju krastice i mrlje

Češete li se stalno po nogama, moguć je nastanak krastica, pa i mrlja na koži. Izbijanje dlake može jako svrbjeti, ali je upravo zbog toga ne smijemo čupkati na silu, nego napraviti piling prije depilacije, ako ga već ne radimo jednom tjedno, kako bismo odstranili staru kožu i omogućili rast novih dlaka.

Foto: Dreamstime

Ljeti se koriste antibakterijski gel i lagane kreme

Pojava akni može se spriječiti pilinzima i redovitom higijenom uz korištenje antibakterijskih gelova za tuširanje.

- One se mogu ukloniti ili staviti pod nadzor tretmanima medicinskog čišćenja, redovitim pilinzima, preparatima na bazi antibiotika, retinoida i azelačne kiseline - kaže dr. Ivana Manola.

Zbog utjecaja sunca i mora često se dobiva dojam isušene kože te je mnogi započinju intenzivno njegovati baš bogatim kremama sa zaštitnim faktorom i preparatima na bazi ulja kako bi zaštitili kožu. No s njegom ne treba pretjerivati.