Pročitajte lažljivca: 12 znakova da vam netko upravo sad laže

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Sedam važnih životnih lekcija koje će nas karantena naučiti

Neka onaj koji nikad ništa nije izmislio prvi baci kamen. Tako je, svi ponekad malo pustimo maštu da se razigra, no nije ista stvar lažemo li o nečemu važnom što, primjerice, može zauvijek promijeniti našu vezu, ili o tome koliko smo kockica čokolade pojeli.

Tajni agenti i detektivi redovito moraju raspoznati laže li im ispitanik ili ne, a to otkrivaju pomoću izraza lica, govora tijela i verbalnih indikatora ili signala.

Mark Bouton, koji je 30 godina bio FBI agent, napisao je knjigu "How to Spot Lies Like the FBI", u kojoj otkriva što mu je pomoglo da identificira Timothyja McVeigha kao osumnjičenika u bombaškim napadima u Oklahoma cityju.

No "čitanje lica" može vam biti od pomoći čak i ako se ne bavite detektivskim poslom, piše Business Insider, jer lako možete otkriti kad vam netko laže.

Za početak, najbolje bi bilo kad biste znali kako se osoba inače ponaša u normalnim okolnosti, pa je proučavajte ispitujući je nekoliko jednostavnih pitanja. Tako ćete otkriti eventualne tikove i znati da oni nemaju veze s istinom.

A zatim obratite pozornost na ove znakove, koje odaju prave lažljivce:

1. Ljudi obično "skaču" pogledom lijevo-desno kad im je neugodno.

2. Kad su pod stresom zbog laganja, ljudi trepću pet do šest puta brže nego inače.

3. Kad lažu, ljudi često zažmire na dulje od jedne sekunde.

4. Dešnjaci obično gledaju gore desno kad lažu o nečemu što su vidjeli.

5. Dešnjaci obično gledaju direktno na desnu stranu kad lažu o nečemu što su čuli.

6. Dešnjaci isto tako često pogledavaju dolje na desnu stranu kad pak lažu o mirisima ili osjetima.

Foto: Dreamstime

7. Lažni osmijeh se očitava samo na ustima i ne utječe na vaše oči.

8. Kad lažu, ljudi često dodiruju lice.

9. Laganje dolazi u paketu sa suhim ustima, pa lažljivci često grizu usne ili se oblizuju.

10. Ljudi koji lažu se često više znoje nego u normalnim uvjetima.

11. Neki lažljivci, a pogotovo žene, skloni su rumenjenju dok lažu.

12. Ako osoba odmahuje glavom dok nešto govori, upravo je opovrgla ono izrečeno.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Vrijeme izolacije ne mora biti produktivno, ne forsirajte se...'

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: