Sedam važnih životnih lekcija koje će nas karantena naučiti

Ljudi diljem svijeta zbog pandemije su zatvoreni u svojim domovima, a ta zatvorenost u četiri zida nije samo naša dužnost već i odgovornost u sprječavanju širenja virusa. No nitko nije rekao da je to lako.

Ipak, ako trenutno uviđate samo negativne stvari i dosta vam je vaša četiri zida, iz toga će proizaći nešto korisno, kažu psiholozi, ističući da nas ovakve situacije uče važnim životnim lekcijama.

1. Obitelj je sve

Provođenje većine vremena zatvoreni povećalo je količinu vremena koju provodimo s članovima naših obitelji. Nije teško za zaključiti - oni su ti na koje smo naposljetku usmjereni, u svakoj dobroj i lošoj situaciji.

Ovo je jedinstvena životna prilika da provodimo cijele dane zajedno i glupo ih je potratiti na napetosti i svađe, već je puno korisnije uvidjeti koliko jedni drugima značimo, koliko se volimo, koliko smo si potpora i pružamo si radost.

2. Bitno je biti OK sam sa sobom

Kroz ludnicu posla, svakodnevnih obaveza, druženja s prijateljima i svega što donosi užurban moderni život, lako je usredotočiti se na druge stvari i 'bježati' od sebe. No to nije privilegija koju imamo kad smo danima 'sami sa sobom'. To je pravo vrijeme za introspekciju, pa i mijenjanje odnosa prema sebi. Učimo se koliko je važno da nam je ugodno u vlastitoj koži te koliko je važno sam sebe voljeti, znati se kontrolirati i umiriti kako bismo mogli to isto drugima davati i od njih primati.

3. Vrijednost radnog mjesta

Kome ponekad nije bilo muka probuditi se i razmišljati o putovanju na posao i odlasku do radnog mjesta? No u ovakvoj situaciju, kad velik broj ljudi radi od kuće, gdje su i djeca te drugi ukućani, uviđamo novu perspektivu svog radnog mjesta kao utočišta gdje možemo biti produktivni bez ometanja. Jedno je sigurno, puno ljudi se veseli povratku na posao te su uvidjeli koliko raditi od kuće može biti teže.

4. Važnost druženja

Nasreću, moderna tehnologija nam omogućuje da ostanemo u kontaktu sa članovima obiteljima s kojima ne živimo, ali i našim bliskim prijateljima. Ipak, karantena nam je ukazala na to koliko nam druženja mogu nedostajati i koliko su nam drugi ljudi u našem životu važni te čine njegov sadržaj.

5. Samodisciplina

Ostajanje kod kuće možda vas potiče na više spavanja, prejedanja i gledanja TV-a, no dok to može biti 'fora' nekoliko dana, vrlo brzo možemo uvidjeti da to ne utječe dobro na nas. Tu do izražaja dolazi samodisciplina, odnosno jačanje vlastitog karaktera kroz izradu vlastitog rasporeda, ispunjavanja obaveza i držanja rutine.

6. Ni na kućanske poslove nećemo gledati isto

Nekoć su to bili zadaci koji se obavljaju 'automatikom', bez puno razmišljanja, no ovih dana postali su puno važniji od toga. Bilo da ste uvidjeli kako je potrebna drugačija podjela tih poslova među članovima vašeg kućanstva, bilo da uviđate koliko su vam urednost i čistoća doma važni te mogu dati osjećaj mira i ispunjenja, sigurno je da takve obaveze puno više 'doživljavamo'.

7. Osjećaj zahvalnosti

Posljednje, ali definitivno ne najmanje bitno, je činjenica da nas ova karantena podsjeća na to koliko bi kroz svakodnevni život trebali biti zahvalni na naizgled malim stvarima - od lijepog vremena, zdravlja, uživanja u prirodi, aktivnostima, općenito životu na kakav smo navikli, piše Times of India.

