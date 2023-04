Pročitajte nekoga po rukopisu: Veličina i oblik slova otkrivaju ljude koji lažu, ali i inteligenciju

Ekstroverti snažne osobnosti skloni su pisati velikim slovima, dok malim slovima pišu sramežljivi, introvertni tipovi ljudi. Rukopis u kojem su slova prosječne veličine otkriva čovjeka koji ima snažnu sposobnost fokusiranja i koncentracije, a to su skrivene prednosti introvertnih ljudi.

Ljudi koji ostavljaju velike razmake među riječima vole uživati u slobodi i neovisnosti, a oni kojima su riječi stisnute rado se druže s drugima. Postoje i pojedinci koji riječi doslovce naguraju jednu uz drugu, a to otkriva kako su nametljivi i vole biti tamo gdje je mnoštvo ljudi, u gužvama.

Riječi napisane jakim pritiskom mogu otkriti da je čovjek napet i ljut. One na papiru izgledaju debelo napisano. Umjereno jak pritisak govori da se tu radi o predanom tipu osobnosti.

Mekani pritisak otkriva suosjećajnu i osjetljivu dušu, a moguće je i da joj nedostaje živahnosti, prema nacionalnom istraživanju Pen kompanije. To, također, može biti znak nevjerojatne empatije.

Koliko je točka udaljena od slova 'i'?

Ako je točka visoko iznad slova 'i', tada se radi o pojedincu bujne mašte dok točka vrlo blizu slova 'i' otkriva organiziranog čovjeka sklonog detaljima.

Ukoliko je točka na tom slovu malo ulijevo, tada to otkriva nekoga tko voli odugovlačiti. Ljudi koji umjesto točke stave kružić iznad slova 'i' imaju vrlo razigranu i pomalo djetinjastu osobnost.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Koliko je potpis čitljiv?

Lako čitljiv potpis znak je osjećaja udobnosti u vlastitoj koži. Potpis koji je teško pročitati otkriva da cijenite vlastitu privatnost ili da se radi o čovjeku kojeg je teško pročitati.

Pišete li udesno ili ulijevo?

Smjer kosine slova koji u nečijem rukopisu ide na desnu stranu, otkriva čovjeka koji voli upoznavati nove ljude i raditi s njima. Nagib na lijevu stranu ukazuje na zatvorenu ličnost rezerviranu prema dugima i sklonu promatranju vlastite svijesti.

Kako izgleda slovo 't'?

Oni koji stavljaju dugu vodoravnu liniju dok pišu malo slovo 't' su odlučni i entuzijastični, možda čak i pomalo tvrdoglavi. Kratka vodoravna linija može ukazivati na pomalo lijenu osobnost. Također, nije svejedno na kojoj visini je ta linija.

Ako je visoko, to otkriva čovjeka s velikim ciljevima u životu. Ukoliko je linija nisko, to pokazuje da je netko skloniji malim ciljevima do kojih je lakše doći.

Kako izgleda slovo 'I'?

Ljudi koji malo slovo 'l' pišu širokom petljom, su opušteni i spontani, dok uska petlja otkriva kako se netko možda dosta ograničava u životu.

Foto: Thinkstock

Kako izgleda slovo 'o'?

Ako je linija tog slova uglavnom zatvorena, tada to otkriva introvertnog čovjeka koji se teže otvara drugima. Ukoliko je ta linija uglavnom prekinuta, odnosno krug nije potpuno zatvoren, tada to otkriva druželjubivog čovjeka.

Kako izgleda slovo 'e'?

Ljudi kojima je slovo 'e' usko vjerojatno su skeptični i pomalo neosjetljivi na emocije. Oni koji to slovo pišu široko mogli bi biti otvoreniji, skloniji iskušati nove stvari.

Jesu li slova šiljasta ili zaobljena?

Šiljastija slova znak su inteligencije, ali i mogućeg zadržavanja agresije u sebi. Zaobljenija slova otkrivaju kreativnog čovjeka sklonog umjetnosti.

Koliko su slova udaljena?

Ako su slova u riječima povezana, odnosno blizu su jedno do drugoga, to pokazuje da razmišljate logično i većinu odluka temeljite na činjenicama i iskustvu. Ljudi koji slova pišu s većim razmakom su maštoviti, impulzivni i temelje svoje odluke na intuiciji.

Rukopis koji možda otkriva lažljivca

Ako se smjer slova tijekom pisanja naglo promijeni, postoji dobra šansa da netko ne govori istinu. Na primjer, početak teksta je pisan sa slovima nagnutim na lijevu stranu pa se u jednom dijelu teksta taj smjer promijeni na desno.

Interpunkcijski znakovi

Prekomjerno korištenje interpunkcijskih znakove, na primjer, po nekoliko uskličnika, ukazuje da je riječ o izrazito emotivnoj ličnosti. Međutim, to može biti i znak opsesivne osobnosti.

I brzina kojom se piše je bitna

Ljudi koji pišu brzo vjerojatno su po prirodi malo nestrpljivi i ne vole trošiti svoje vrijeme uzalud. Oni koji pišu polako su samouvjereni i metodični.

