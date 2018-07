'Pročitajte' svog sugovornika kao otvorenu knjigu - lako je...

Pristupanje ili upoznavanje stranaca jedan je od najčešćih strahova kako u poslovnim, tako i u privatnim kontaktima. No uz malo vježbe lako je pročitati sugovornika - bilo da je riječ o važnom “igraču” u profesiji kojom se bavite ili čovjeku preko puta stola koji vas je dočekao na razgovoru za posao.

Robin Dreeke, istražitelj koji je za FBI 15 godina razotkrivao kriminalce tako da bi se najprije s njima sprijateljio, tvrdi da je lako naučiti tajne šarmantnog pristupa nepoznatim ljudima i uspostavljanje kontakta.

- Smiješite se osobi kojoj prilazite. Kad počinjete razgovor, dajte naslutiti koliko će trajati jer je ljudima ugodnije znati da ih nećete gnjaviti predugo te dajte osobi priliku da odgovori. Slušajte pažljivo i postavljajte potpitanja - napominje Robin Dreeke. Pritom budite što prirodniji i opušteniji - uživite se u igranje uloge baš poput glumca.

Foto: Dreamstime

Stručnjaci za čitanje karaktera savjetuju i oponašanje govora tijela, usklađivanje disanja i mimike, ali pripazite da djelujete što opuštenije. Tako će vaše lice i tijelo sugovorniku na podsvjesnoj razini dati signal da vam može vjerovati i približiti se.

Ne morate biti istražitelj FBI-a da biste shvatili što se događa u nečijoj glavi. Većina nas, međutim, rijetko obraća pozornost na signale. Morate znati što gledati i razumjeti značenje gesti, no to se može uvježbati.

Sinkronizirajte se vizualizacijom

Gledajte osobu izravno u oči od 10 do 15 sekundi pa brzo okrenite pogled. Vizualizirajte njezino lice i oči u vašem umu te se usredotočite na to što mislite o tome što vam ta osoba poručuje - sinkronizirajte misli.

Proširite fokus da biste vidjeli detalje

Pogledajte osobu i usredotočite se na nju. Zatim proširite sliku i na okolinu - uključujući i stolac na kojem sjedi ili zid iza nje. To će pomoći da se naučite fokusirati na osobu, držanje tijela i “vibru” koju odašilje.

Foto: Dreamstime

Opustite se i usmjerite misli

Smirite svoj ​​um od misli i briga te se otvorite za ljude i mogućnosti oko vas. Nastojte ne razmišljati - osjećajte. Postanite jedno s okolinom i osobama čiji um želite pročitati, osjećajte što se događa oko vas.

Da biste otpustili želje, najprije ih prihvatite

Vaš je um preplavljen mislima, osjećajima, željama i planovima. Nemojte zanijekati misli koje imate, nego ih prihvatite i polako otpuštajte. Razmislite o njima odmah ili ih iskoristite poslije.

Pročitajte ljude za 10 minuta

Da biste naučili čitati tuđe misli, nisu potrebne supermoći. Psiholog Kiran Behara iz Los Angelesa, koji je usavršio razumijevanje ljudi tijekom 11-godišnjeg istraživanja, tvrdi da je dovoljno samo deset minuta da biste “pročitali” prijatelje, kolege i poznanike. Ako ste ozbiljni u nastojanjima da svladate tu tehniku, s vremenom ćete i stranca moći razotkriti za najviše tjedan dana.

- Znat ćete što misle i što osjećaju, a sve što je potrebno je malo želje i intuicije - tvrdi psiholog.

Svladajte tehniku "čitanja ljudi"

1. Promatranje

Stvorite bazu čitanja misli tako da pozorno promatrate ljude oko sebe. Tako ćete najlakše naučiti razlikovati slučajne geste od onih koje upućuju na navike i karakter te osobe.

2. Uočavanje nedosljednosti

Potražite nedosljednosti između riječi koje osoba izgovara te položaja tijela, pokreta, mimike i gesta. Ono što osoba govori je naučeno ponašanje, sve ostalo vam govori o stvarnom ili podsvjesnom razmišljanju.

3. Razlikovanje reakcija

Počnite od jednostavnih pitanja poput: “Kako ste” koja vam mogu pomoći da “snimite” uobičajene reakcije i geste osobe. Kako “napredujete” u razgovoru, tako ćete bolje uočite razlike.

Foto: themoviedb.org

4. Konkretno ispitivanje

Kad imate priliku postavljati pitanja, postavljajte ona koja zahtijevaju jasan i izravan odgovor. U nejasnom odgovoru teško ćete “prepoznati” pokušaj da vas osoba navede na krivi trag. Promatrajte osobu bez prekida.

5. Jačanje ega

Obratite pozornost na izbor riječi sugovornika. Ako osoba kaže: “Osvojio sam još jednu nagradu”, zapravo vam želi dati na znanje da je već nagrađivana i time jača vlastitu predodžbu o sebi. Budete li laskali, uspjeh je zajamčen.

6. Kretanje u napad

Kad se osoba koja sjedi preko puta vas naslanja torzom daleko od vas, to je znak stresa. Ako morate pobijediti tu osobu (na primjer, u raspravi), sad je trenutak za verbalni napad jer će zbog nemira biti dekoncentrirana.

Foto: Dreamstime

7. Otkrivanje stresa

Smirujuće geste kao što je dodir čela ili trljanje dlanova o bedra pokazatelji su pretjeranog stresa. Trljanjem čela osoba želi umiriti svoja razmišljanja i “izvući” pravi odgovor na neugodna pitanja.

8. Mrštenje i bore

Tragovi neugode i nelagode lako se mogu prepoznati i na licu. Prvi znak je mrštenje, zatim izbrazdano područje oko obrva, stisnuta čeljust, stiskanje usana ili zatezanje lica i vratnih mišića.

9. Odugovlačenje

Ako netko zatvara oči na trenutak (više nego što to činimo tijekom treptaja), potrebno mu je vrijeme da pročisti grlo ili traži da se ponovi pitanje, zapravo odugovlači. Ako trebate priznanje - ne odustajte.

10. Detektiranje laži

Osoba koja izbjegava kontakt očima, pretjerano trepće ili se vrpolji u stolcu vjerojatno laže, navodi vas na krivi trag ili izbjegava odgovor. To su znakovi tjeskobe, dok mnogi mogu gledati u oči i lagati.

11. Drhtanje glasa

Drugi potencijalni pokazatelji da vas osoba pokušava prevariti su drhtavi glas ili nejasnoća u odgovoru. Ako netko nepotrebno širi priču i ide u detalje koji nisu bitni, želi vas zbuniti. Prekinite ga.

12. Ženska obrana

Dodirivanje procijepa na prednjoj strani vrata može značiti da se osoba pokušava zaštititi, odnosno da se osjeća ugroženo. To je gesta koju često koriste žene kada osjećaju nelagodu u razgovoru.

13. Muška obrana

S druge strane, muškarci kad im je nelagodno, često napinju vrat, što je instinktivni pokušaj da se smanji broj otkucaja srca, dakle, - nemir. Napete žile na vratu pokazuju da je osoba pod stresom.

14. Slušanje

Dugo i zvučno uzdisanje - poznato kao uzdisaj katarze - znači da je osoba pod emocionalnim stresom. Takav uzdisaj je čest kad nekog ulovite na djelu, tj. kad shvati da je kraj pretvaranju.

15. Promatranje očiju

Kada osoba škilji ili joj se sužavaju zjenice, to je znak da joj smeta ono što vidi. No to je i prirodna, nesvjesna reakcija na opasnost ili jako svjetlo pa imajte to na umu.