Prodaja viška biljnog materijala iz Botaničkog vrta PMF-a - nude razne biljke visoke kvalitete

Botanički vrt Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ove godine organizira prodaju viška biljnog materijala uzgojenog za potrebe vlastitih zbirki. Riječ je o biljkama koje su tijekom sezone razmnožene i njegovane unutar vrta, a sada su dostupne posjetiteljima i ljubiteljima bilja.

Nakon proljetne ponude perunika, na prodaju stiže i jedna od biljaka koja često privlači pozornost posjetitelja, a to je japanski zmijoglav (Ophiopogon japonicus) iz porodice ljiljanovki (Liliaceae).

Iako ga mnogi na prvi pogled zamijene za travu, riječ je o trajnoj, zimootpornoj vrsti koja tvori guste, uredne busenove idealne za obrube u vrtu, poput onih koji se mogu vidjeti oko iridarija, papratarija i hostarija u samom Botaničkom vrtu.

Japanski zmijoglav odlikuje se izdržljivošću, dugovječnošću i dekorativnim izgledom tijekom cijele godine. Iz jednog većeg busena moguće je razmnožiti brojne manje biljke, koje će tijekom nekoliko godina dosegnuti istu veličinu i gustoću kao izvorni primjerak.

Detalje o prodaji i dostupnim količinama zainteresirani mogu pronaći na mrežnim i društvenim stranicama Botaničkog vrta PMF-a.