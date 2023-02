Prodala je nevinost za 300 eura kad je imala 21 godinu: 'Nakon toga sam se osjećala kao žena'

Eva Berger je odrasla u strogom religioznom kućanstvu, a otkrila je kako je, unatoč tome, svoju nevinost kad je imala 21 godinu prodala dečku na internetu za manje od 300 eura.

Ruska ljepotica, nekada profesorica književnosti, prvi poljubac imala je s 19 godina, a kao tinejdžerici joj je bilo zabranjeno razgovarati o seksu. Progovorila je i iskreno o svojim prvim seksualnim iskustvima.

- Da, istina je. Imala sam 21 ili 22 godine. Moja prva ljubav i prvi dečko nije htio imati vaginalni seks sa mnom. Postala sam frustrirana i umorna od svoje nevinosti. Odlučila sam se nagoditi i izvući iz toga. Pronašla sam čovjeka na internetu. Dogovorili smo se za cijenu oko 200 ili 300 eura. Otišla sam u hotel i on je to jednostavno učinio, to je sve - ispričala je.

Eva je cijelu svoju priču ispričala u LucaCast podcastu. A kada ju je voditelj upitao kako se osjećala nakon prvog puta, odgovorila je:

- Osjećala sam se slobodno. Nisam više morala čekati princa ili ljubav svog života. Osjećala sam se kao žena - rekla je.

Danas je Eva influencerica s 51.000 pratitelja na Instagramu. Trenutno živi u Budimpešti, ali nekada je bila studentica bez novca koja je radila kao administrator u jednoj teretani u Sankt Peterburgu.

- Živjela sam u malom gradu i dolazila sam iz vrlo religiozne obitelji u kojoj nismo pričali o seksu. Nisam imala puno iskustva u seksu niti ikakvu seksualnu edukaciju, a to sam silno željela - kazala je.

Naglasila je kako je izgubila oca dok je bila studentica, pa tvrdi da joj je u tom periodu jako trebala muška pažnja, što ju je potaknulo da proda svoju nevinost i oslobodi se, piše Daily Star.

