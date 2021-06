Od svih dostupnih resursa, svi ljudi imaju jednak broj sati u danu. Neki, međutim, u to vrijeme obave puno više zadataka nego drugi. Jesu li brži ili pametniji? Imaju li više pomoći? Možda. No naučili su i trikove koji im mogu pomoći da maksimalno iskoriste vrijeme i eliminiraju sve što je nevažno.

Evo šest stvari koje hiperproduktivni ljudi rade svaki dan kako bi maksimalizirali svoje rezultate i uspjeh:

1. Dan počinju jutarnjom rutinom

Dosljednost i rutina su korisni za proaktivno započinjanje dana. Budući da se svi razlikujemo, produktivni ljudi su uspjeli pronaći niz jutarnjih aktivnosti i redoslijed kojim ih obavljaju kako bi maksimalno iskoristili to vrijeme i započeli dan pozitivno.

Poduzetnik Gary Vaynerchuk, autor knjige 'AskGaryVee: One Entrepreneur’s Take on Leadership, Social Media and Self-Awareness', budi se u 6 sati ujutro i slijedi istu rutinu.

- Dan započinjem skupljanjem novih informacija. Idem na stranicu TechMeme i provjerim naslove. Pročitam bilten Jasona Hirschhorna MediaREDEF. Tada bacim pogled na vijesti u zemlji - objasnio je.

Nakon provjere svojih Twitter i Instagram feedova, odlazi u teretanu na trening s trenerom, vraća se kući kako bi se družio s obitelji prije nego što djeca započnu svoj dan, a zatim se priprema za prvi sastanak u danu.

- Kad dođem na taj prvi sastanak, toliko toga mi već prolazi kroz glavu - piše.

2. Prvo rješavaju najbitnije zadatke i obaveze, bez obzira na vrijeme koje na to potroše

Produktivni ljudi razumiju razliku između važnih i hitnih zadataka. Prvi potiču razvoj, dok se drugi bave hitnim situacijama koje se trebaju riješiti. Može biti primamljivo ispuniti svoj dan hitnim zadacima jer se oni čine važnima u danom trenutku, ali nikada nećete napredovati (poslovno, ni privatno) ili postići nešto ako se ne posvetite dugoročnim ciljevima i planirate svoju budućnost - a to su važni zadaci.

Svake godine Gary Keller, autor knjige 'The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results' i osnivač tvrtke Keller Williams Realty, identificira svoj najvažniji zadatak i prva četiri sata svakog dana provodi radeći na njemu, blokirajući sve druge događaje.

- Ključ je vrijeme. Uspjeh se gradi sekvencijalno. Rješava se jedna po jedna stvar - piše u svojoj knjizi.

Da bi identificirao svoju 'jednu stvar', Keller razmišlja o svojim godišnjim ciljevima i pita se: 'Koja je to jedina stvar koja će, kad ju riješim, učiniti sve ostale zadatke jednostavnijim ili nepotrebnim?' Zatim prva četiri sata svojeg radnog dana posvećuje rješavanju tog problema ili zadatka.

Keller je tehniku ​​koristio za pisanje knjige, kao i za pokretanje svoje tvrtke koja je danas najveća franšiza za prodaju nekretnina u SAD-u. On smatra da dok ne riješi prioritete, sve ostalo što se oko njega događa mu samo odvraća pažnju od ciljeva koje si je postavio.

3. Maksimalno se koriste kalendarima kako bi planirali svoje vrijeme

Iako su popisi obveza lijepi za organizaciju informacija i aktivnosti, produktivni ljudi ne baziraju svoje vrijeme na njima, kaže Peter Bregman, autor knjige 'Four Seconds: All the Time You Need to Replace Counter-Productive Habits with Ones that Really Work'. Umjesto toga, Bregman predlaže uvođenje svih zadataka s popisa u kalendar i korištenje toga kao baze vašeg dnevnog rasporeda.

- Odlučite kada i gdje ćete nešto napraviti, tako ćete povećati vjerojatnost da ćete to stvarno i napraviti. Sam popis vas neće potaknuti da krenete s obavljanjem svih zadataka koji su na njemu - piše na svom blogu.

- Razlog što nam na popisima obveza uvijek ostaju nedovršene stavke je taj što su ti popisi pogrešan alat za postizanje ciljeva - dodaje.

Kalendari vam pomažu u postavljanju prioriteta, kaže Bregman.

- Što je to što danas zaista treba obaviti? Koje ste važne stavke ignorirali? Gdje možete uvrstiti te stvari u svoj raspored - piše i dodaje da je kalendar konačan. U danu postoji samo određeni broj sati. Ta činjenica postaje jasna onog trenutka kad nerealni broj stvari pokušamo strpati u neki vremenski ograničen period.

4. Planiraju dan u minutama, a ne satima

Grant Cardone, autor knjige 'The 10X Rule: The Only Difference Between Success and Failure', je otkrio da je Alan Greenspan, bivši predsjednik Federalnih rezervi, dijelio svoj dnevni raspored na 15-minutne stavke.

Kad podijelite sat vremena, množite raspoloživo vrijeme, kaže Cardone.

- Greenspan nije dopuštao 'prazan hod' na svom rasporedu, znao je da je bijeli prostor problem jer je gubljenje vremena - kaže u videozapisu na svojoj web stranici.

5. Ne gube vrijeme na elektroničku poštu

Svi znamo da elektronička pošta može biti veliki vremenski problem, ali rijetko tko stvarno napravi nešto kako bi smanjio vrijeme provedeno baveći se njome. Produktivni ljudi, međutim, nisu robovi tehnologije, kaže Jason Jennings, autor knjige 'Less is More: How Great Companies Use Productivity'.

- Većina hiperproduktivnih ljudi provjerava svoju e-poštu samo dva ili tri puta dnevno - rekao je Jennings za časopis Prevention. Odredite vrijeme od 15 minuta u kojem ćete provjeriti poštu i nakon toga krenite dalje s dnevnim zadacima, ne zadržavajte se na njoj - objasnio je.

6. Brinu se za svoje zdravlje

Ne možete biti produktivni ako niste zdravi. Osnivač Virgin Grupe Richard Branson budi se u 5 sati ujutro i vježba.

- Definitivno mogu postići dvostruko više održavajući kondiciju. Vježba pomaže i mozgu da bolje funkcionira - Branson je rekao u intervjuu za FourHourBodyPress.

Iako neki ljudi vole vježbati prije nego što krenu na posao, uklapanje vježbe u radni dan također je učinkovito, piše Fast Company. Studija na Sveučilištu Leeds Beckett u Velikoj Britaniji otkrila je da su zaposlenici koji su koristili teretanu u sklopu njihovog poduzeća su bili produktivniji u obavljanju svojih zadataka.

Uspješni ljudi također dovoljno spavaju. Bill Gates, Tim Cook i Arianna Huffington kažu da svaku noć spavaju barem sedam sati. Istraživači s Finskog instituta za medicinu rada u Helsinkiju u Finskoj otkrili su da su ljudi koji premalo spavaju skloniji oboljenjima.

Optimalna količina sna za energiju i dobrobit čovjeka je sedam do osam sati svake noći, prema studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Sleep.