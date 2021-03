Imajući to na umu, ovo je sedam uobičajenih pogrešaka koje radimo ujutro, a koje kvare produktivnost kroz cijeli dan.

1. Prisiljavate se na rano buđenje

Ideja da morate biti ranoranilac da biste puno toga napravili nije istina, kaže Chris Bailey, autor knjige 'The Productivity Project'. Svi smo različiti. Ako se probudite u 10 sati možete biti jednako produktivni kao i oni koji se bude u pet sati.

Dakle, ako vam raspored to dopušta, malo se 'poigrajte' s vremenom buđenja i utvrdite kako se najbolje osjećate. Možda otkrijete da možete više toga napraviti ako si priuštite malo više sna.

2. Dan započinjete 'reaktivno'

Graham Allcott, osnivač web stranice 'Think Productive', kaže kako je najveći razarač produktivnosti kada dan započinjete 'reaktivno' umjesto 'proaktivno'.

- Mnogi čim se probude, odmah provjeravaju telefone, ali to vodi u 'reaktivni način'. Proaktivniji početak jutra podrazumijevao bi trošenje vremena na razmišljanje o prioritetima za taj dan, prelistavanje kalendara i popisa obveza i izrada plana - objasnio je.

3. Ostajete u pidžami

Stručnjaci kažu da je važno preodjenuti se, a ne ostati u pidžami. Tako ćete povećati pažnju.

- Postoji nešto u psihologiji što se naziva 'zaokružena spoznaja'. Ona pokazuje da mozak drugačije funkcionira ako nosite odijelo, a još bolje ako nosite laboratorijski kaput znanstvenika, čak i ako to niste - kaže Allcott.

4. Preskačete doručak

Doručak je važan dio uspješne jutarnje rutine jer daje energiju koja je potrebna za ostatak dana, rekla je dijetetičarka Stephanie Nelson. Ona preporučuje da za doručak pojedete nešto puno proteina i ugljikohidrata.

5. Radite previše stvari odjednom

Koliko god je to moguće, trebali biste ciljati na jedan zadatak, smatra Erica Zellner, zdravstvena trenerica.

- Multitasking smanjuje produktivnost za čak 40% i može imati dugoročne negativne učinke za mozak. Uvijek potičem klijente da se usredotoče na jednu stvar tijekom određenog vremenskog razdoblja - rekla je.

6. Ne pripremite se za sljedeći dan

Na kraju dugog radnog dana, posljednje što možda želite je planirati sljedeći. Ali, stručnjaci kažu da to može pomoći u povećanju produktivnosti i uštedjeti vam vrijeme.

- Na kraju svakog radnog dana nabrojite obveze koje vas čekaju sljedeći dan. Smislite okvirni raspored - predlaže Laura Vanderkam, autorica knjige ''Off the Clock: Feel Less Busy While Getting More Done'.

7. Dan ne započinjete mirno

Jutra mogu biti kaotična, posebno ako pokušavate napraviti puno toga. Ali, Bailey je upozorio da dan trebate započeti smireno.

- Ako krenete s notom anksioznosti, umjesto smireno, to će obilježiti ostatak vašeg dana - dodao je.

Kako izgleda 'mirno' stvar je osobnosti. Možda je to za nekoga meditacija na pet minuta, ispijanje kave ili šetnja ljubimca, piše Huff Post.