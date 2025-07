Profesor Dumić: Hormonske preparate držite dalje od djece!

Priča koja je nedavno obišla svijet zvuči kao nešto što se jednostavno ne može dogoditi. No dogodilo se. Kod novorođene djevojčice iz Švedske dogodile su se ozbiljne hormonske promjene i razvila je nešto što su mnogi – neispravno – nazvali "mikropenisom". A to se dogodilo nakon što je ležala na tatinim golim prsima kako bi osjetila sve prednosti dodira kožom na kožu, što je važno za novorođenčad. Naime, otac je prije toga na svoju kožu nanio hormonski gel s testosteronom, terapiju koju je koristio za smanjeni libido i energiju te ga nesvjesno prenio na njezinu kožu. Ubrzo su liječnici primijetili da se klitoris bebi povećao, a stidne usne spojile u oblik sličan skrotumu. Stručnjaci ističu da je riječ o znakovima prijevremenog hormonskog razvoja, izazvanog izloženošću testosteronu.

Koliko ovakva situacija može biti opasna, pitali smo jednog od naših najpriznatijih pedijatrijskih endokrinologa, prof. dr. sc. Miroslava Dumića, koji je mogućnost ovakvog slučaja odmah potvrdio:

- Svi preparati koji sadrže steroidne hormone, pa tako i spolne hormone, naneseni na kožu i sluznicu putem krema i gelova resorbiraju se i očituju svoje učinke - kaže. I ono što se samo namaže može imati moćan utjecaj. A ako je s tim u kontaktu dječja koža, stvari se brzo zakompliciraju.

- Ako je veća površina djeteta dulje izložena preparatima koji sadrže testosteron, dolazi do ubrzanog spolnog razvoja - kaže dr. Dumić te pojašnjava: 'U oba spola to znači dlakavost na spolovilu i licu, dublji glas, ubrzan rast i promjene u ponašanju. U djevojčica može doći do povećanja klitorisa, a u dječaka do povećanja penisa'.

Takvi gelovi se često koriste kod muškaraca s hormonalnim disbalansima i sve češće kod onih koji ih koriste bez liječničkog nadzora.

- Poseban problem predstavlja ovo drugo jer te osobe koriste preparate sumnjive kvalitete i nepoznate jačine, nerijetko nabavljene preko interneta - upozorava Dumić.

Žene u menopauzi također ponekad posegnu za takvim kremama, bez savjeta endokrinologa, što isto može imati posljedice, kako za njih, tako i za druge članove kućanstva. U nekim slučajevima, dodaje Dumić, čak i partnerice korisnika testosteronskih gelova razviju simptome poput akni, pojačane dlakavosti, poremećaja ciklusa i promjena raspoloženja.

- Rjeđe problem predstavljaju kreme koje koriste žene s puno estrogena. U tom slučaju će doći do razvoja grudi u djece oba spola - kaže Dumić. Zato je važno držati hormonske pripravke dalje od znatiželjne djece. Preparati se moraju spremati tako da djeca ne mogu doći do njih. Treba oprati ruke vodom i sapunom nakon primjene, a mjesto aplikacije prekriti.