Projekt 'Kod tebe doma' nudi zanimljiv sadržaj za ove dane

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays pokrenuli su projekt 'Kod tebe doma', u okviru kojega pomažu djeci i odraslima u osmišljavanju kvalitetnog vremena za vrijeme izolacije zbog pandemije korona virusa. Tako studenti Bernaysa svakodnevno na Instagramu i Facebooku postavljaju linkove na zanimljive besplatne sadržaje koji nas vode u razne krajeve svijeta.

Evo izbora najzanimljivijih:

Foto: Twitter

Besplatna virtualna šetnja svjetskim muzejima.

Virtualna tura kroz Black Canyon u nacionalnom parku Gunnison u SAD-u.

Čak 20 besplatnih on-line tečajeva Sveučilišnog računskog centra SRCE iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Po završetku tečaja možete preuzeti potvrdu o završenom tečaju te ju spremiti na vlastito računalo ili ispisati, a bit će vam dodijeljena i digitalna značka.

Punih 30 dana besplatnog korištenja Scribd platforme koja ti može pomoći u pisanju diplomskih radova ili omogućiti čitanje knjiga

Dokumentarni filmovi s Banff Mountain Film Festivala besplatno se mogu gledao na Vimeu.

Foto: themoviedb.org

Besplatni tečaj na Courseri 'The Science of Well- Being'

Svaki dan novi set besplatnih vježbi za održavanje kondicije Sportskog centra Cerine iz Splita

I sljedećih dana putem Instagrama i Facebook profila 'Kod tebe doma' Bernaysovi studenti komunikacija i turizma, uz podršku stručnjaka psihologa, predlagat će korisne besplatne online sadržaje za sve dobne skupine i uzraste. Pratite njihove nove ideje.

