Proljetno čišćenje: Očistite si kuću ili stan u samo jedan dan

Mali dom nije tako komplicirano očistiti, no za generalno proljetno čišćenje stana od 80 kvadrata trebat će vam 15-ak sati. Zato u čišćenje treba uključiti sve ukućane, kaže Ankica Livić, vlasnica portala Kućanski poslovi koja se čišćenjem bavi već dugo godina i ima preko 1000 zadovoljnih klijenata. Održavanje je poslije, dodaje, mnogo lakše.

- Generalno čišćenje podrazumijeva čišćenje doslovno svega. Od ulaznih vrata do balkona. Skidaju se zavjese, a peru se svi ormarići, kako izvana tako i iznutra, ali i ono što je u njima. Primjerice, ako čistite kuhinju, izvadi se sve što je u elementima, posuđe, pribor, koje se pere, a namirnice i začine koje izvadite iz ormarića pregledajte i bacite ako im je istekao rok. No najprije se “skida” prašina.

Prašina - brisanje

- Usisajte je iz radijatora, stropnih kutova, pobrišite s polica, slika i gornjih elemenata u kuhinji i kupaonici, ako možete do njih. Ako je, primjerice, malo prostora između gornjih kuhinjskih ormarića i stropa, uzmite krpu ili kuhinjske ubruse na jedan dulji štap i njima prebrišite - savjetuje Ankica.

Stolarija + balkon i terasa - pranje

Nakon otprašivanja pere se stolarija, i vanjska i unutarnja, odnosno sva vrata u stanu, bez obzira na to što ćete te prostorije poslije temeljito čistiti. Idealno je to napraviti kad je sunce, kako bi se sve prije osušilo. Brišu se i rolete, iznutra, ali i izvana ako do njih možete s balkona.

- Obavezno je počistiti i terase i balkone jer oni znaju biti vrlo prljavi, pa tako u kuću možete unijeti mnogo smeća - govori Ankica.

Kuhinja - odmašćivanje

Kuhinja može biti jako zahtjevna, pogotovo ako se ne održava. Za nju treba minimalno pet sati, objašnjava nam naša sugovornica.

- Bez obzira na to od kojeg su materijala elementi, cijela kuhinja se pere odmašćivačem, koji se mora poslije dobro isprati, a onda se lašti sredstvom za čišćenje staklenih površina i kuhinjskim ubrusima sve dok se površina ne osuši - kaže Ankica te dodaje da se masna para od kuhanja, kao i smog te dim cigareta skupljaju i na ormarima, pogotovo ako imate open-space kuhinju povezanu s dnevnim boravkom.

Najbolje je i njih oprati odmašćivačem. Isto vrijedi i za napu, koja se obavezno lašti stakloperom. I prednju lajsnu (ispod elemenata) možete maknuti te očistiti ispod.

Dnevni boravak + rasvjeta + police

- Temeljito čišćenje zahtijeva da ‘prevrnete’ svaki komad namještaja u stanu, pa tako jedaći stol i stolice nije potrebno oprati samo s gornje, nego i s donje strane. Komode i ostali namještaj koji možete pomaknuti odmaknite od zida - kaže Ankica Livić koja ima više od 100 zadovoljnih klijenata. Potrebno je prebrisati i klimu, plafonijere te ostala rasvjetna tijela, knjige i police, dok se trosjed usisava, a nakon toga osvježava vlažnom krpom natopljenom razrijeđenim octom. Zatim se prelazi na sobe.

Dječja + spavaća soba

U dječjim sobama pere se sve - igračke, police, usisavaju madraci i briše ispod kreveta, a na kraju se presvlači i posteljina.

Kupaonica

Red je tad na kupaonici. Sve treba iznijeti iz nje, a prašak i kozmetiku - najbolje u lavoru.

- Bit će lakše čistiti ako prostor nije zakrčen. Redom se peru pločice, radijator, perilica i sušilica, ča i s odmašćivačima ako su jako prljave, WC, tuš i umivaonik. Ako imate staklenu kabinu, prebrišite sa stakloperom, kao i ogledalo te pipe. Ulaštite ih - kaže Ankica.

Pod - usisavanje i pranje

Tepisi se usisavaju zadnji, pa se zarolaju i maknu, a zatim se usisa pod.

- Najbolje ga je prati razrijeđenim univerzalnim sredstvom za čišćenje i dobro isprati, čak dva ili tri puta, sve dok voda ne bude čista - zaključuje Ankica.

Brže čišćenje

Možete prati sve s odmašćivačem, olakšat ćete si posao. Isto tako, nabavite više krpa za ispiranje pa samo uzimajte i brišite.

Ubrusi i poliranje

Svakako nabavite rolu ubrusa kojima ćete uz sredstvo za pranje stakla posušiti i ‘ispolirati’ svaki komad namještaja koji ste oprali.

Ne vlažnim maramicama

Nikad namještaj i ostale površine ne brišite vlažnim maramicama jer će ostati tragovi, pogotovo ako su površine glatke.

Tepisi

Ako su tepisi manji, istresite ih na otvorenom. Isto vrijedi i za deke i ostale ‘prašnjave’ prekrivače.