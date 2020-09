I šampon za kosu može izazvati prištiće na licu

Stručnjaci upozoravaju da sastojci šampona i regeneratora te sredstava za oblikovanje kose mogu uzrokovati iritaciju kože i prištiće, pa se preporučuje uvijek čitati deklaracije

<p>Naoružali ste se kremicama s hidratizirajućim sastojcima, staru šminku zamijenili hipoalergenom i izbjegavate jake sapune u sredstvima za pranje lica i opet se dogodi da vam izbiju prištići ili se javi iritacija kože? Postoji još jedna stvar o kojoj trebate razmisliti, a to je vaš - šampon za kosu. Moguće je, naime, da njegovi sastojci doprinose aknama i upalama. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jabučni ocat dobar je za čišćenje i njegu lica</p><p>Evo zašto: Svi proizvodi za njegu kose talože se na vašoj kosi, što je dobro za samu kosu ako koristite neku specijalnu vrstu njege. Međutim, taj talog zapravo se taloži i na vašoj koži, kaže dr. Iris Rubin, vlasnica tvrtke SEEN Hair Care.</p><p>Dodaje kako ostaci proizvoda za kosu mogu dospjeti na vaše lice i tijelo dok ispirete kosu i mogu se prenijeti na kožu preko ručnika ili jastuka.</p><p>Istraživanje koje je dr. Rubin provela sugerira da ostaci šampona i regeneratora mogu ostati na čelu, obrazima, vlasištu i leđima i do dva sata nakon pranja..Ostatci proizvoda za oblikovanje kose mogu se zadržati na drugim dijelovima tijela i dulje. Dakle, ima puno prostora za to da oni prodiru u kožu i izazovu probleme i iritaciju. Problem pogotovo nastaje ako sadržavaju sastojke za koje niste sigurni da smiju doći u dodir s kožom, jer mogu izazvati iritaciju. </p><h2>Na što treba paziti? </h2><p><strong>Ulja</strong></p><p>Ulja su glavni oslonac u njezi čiste kose, ali neka od njih mogu biti komedogena. Česti krivac je kokosovo ulje, posebno za kožu sklonu aknama, ali se u konačnici razlikuje od osobe do osobe. Dakle, ako ne znate što jest problem, ali znate što bi moglo biti problem, možda je bolje promijeniti proizvod.</p><p><strong>Miris</strong></p><p>Baš kao što želite izbjeći mirise u proizvodima za njegu kože i šminki, jer se zna da mogu izazvati dermatitis i slične probleme, dobro ih je izbjeći i u njezi kose. Cvjetni miris mogao bi biti ugodan, ali sastojci mogu naštetiti ako dospiju na osjetljivu kožu. Čak i prirodni mirisi, poput esencijalnih ulja, nekima mogu iritirati kožu. Jedan od mirisa koji može izazvati reakcije je mošus. </p><p><strong>Silikoni</strong></p><p>Silikoni pomažu zadržati vlagu u kosi. To će kosi dati svilenkastu teksturu, ali istodobno može zarobiti i druge sastojke zajedno s njima. Recimo, ako vaš šampon sadrži sredstva koja mogu začepiti pore na koži, silikoni te sastojke mogu zadržati u koži, kaže dr. Rubin. </p><p>Zato pažljivije pregledajte etikete na šamponu, regeneratoru i gelu i razmislite o opciji bez silikona i mirisa, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-hair-care-products-can-lead-to-acne-and-irritation-says-derm">MindBodyGreen.</a></p>