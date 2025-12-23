Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JEDNOSTAVNE STVARI

Promjena perspektive: Što nas čini sretnima nakon 50. godine?

Što smo stariji, život postaje jasniji. Postupno shvaćamo da sreća nije vezana uz ono što smo nekada jurili – titule, imovinu ili tuđe odobravanje koje nam danas često više ništa ne znači
Promjena perspektive: Što nas čini sretnima nakon 50. godine?
Radost postaje jednostavnija i prizemnija. Nalazi se u navikama koje njegujemo, odnosima koji opstaju i miru oko kojeg više ne pristajemo na kompromise. Nakon pedesete dolazi moć perspektive – a upravo ta perspektiva postaje najjače oružje protiv stresa, žaljenja i nepotrebne buke. Ovo su jednostavne stvari koje se, za većinu ljudi, pokažu daleko važnijima nego što su ikada očekivali. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/20
Radost postaje jednostavnija i prizemnija. Nalazi se u navikama koje njegujemo, odnosima koji opstaju i miru oko kojeg više ne pristajemo na kompromise. Nakon pedesete dolazi moć perspektive – a upravo ta perspektiva postaje najjače oružje protiv stresa, žaljenja i nepotrebne buke. Ovo su jednostavne stvari koje se, za većinu ljudi, pokažu daleko važnijima nego što su ikada očekivali. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025