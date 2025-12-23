Promjena perspektive: Što nas čini sretnima nakon 50. godine?

OTPUŠTANJE ZAMJERANJA Otpuštanje zamjeranja nakon 50. manje je povezano s opraštanjem drugima, a više s oslobađanjem sebe. S vremenom postaje jasno koliko ogorčenost iscrpljuje energiju i krade trenutke koji se ne mogu vratiti. Sreća dolazi iz raspetljavanja emocionalnih čvorova koji su se godinama stezali. Ne morate popravljati svaki odnos – dovoljno je oduzeti snagu sjećanjima koja se stalno vraćaju. Mir nije nešto što pronalazite; to je odluka koju donosite. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA