NOVO ISTRAŽIVANJE

Promjena spola kod ptica češća je nego što se dosad mislilo

Piše HINA,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Australski znanstvenici pronašli su dokaze da je promjena spola kod ptica češća nego što se prije mislilo, što bi moglo utjecati na napore za očuvanje prirode

Znanstvenici su analizirali 500 ptica iz "pet uobičajenih slobodnoživućih vrsta ptica" u saveznoj državi Queenslandu, identificirajući "jedinke s promjenom spola" kod svih pet vrsta, sa stopama u rasponu od 3 do 6 posto, navodi se u studiji objavljenoj u utorak u časopisu Biology Letters.

- Ovo ukazuje na to da je određivanje spola kod divljih ptica fluidnije nego što smo mislili - rekla je koautorica Dominique Potvin sa Sveučilišta Sunshine Coast (UniSC).

Jedinka s promjenom spola ima tjelesne značajke jednog spola, ali genetski sastav drugog. To je poznata pojava kod riba, vodozemaca i gmazova, ali je rijetko dokumentirana kod divljih ptica i sisavaca.

Proučavani primjerci bili su australske svrake, kukabure, ćubasti golubovi i dugini lori pregledani post mortem nakon što su primljeni u klinike za divlje životinje s nepovezanim ozljedama ili bolestima.

Istraživači su testirali DNK ptica i identificirali njihove reproduktivne organe.

- Jedan od ključnih nalaza bio je da je 92 posto ptica s promjenom spola genetski ženskog spola, ali je imalo muške reproduktivne organe. Razumijevanje kako i zašto dolazi do promjene spola ključno je za očuvanje i poboljšanje točnosti istraživanja ptica - rekla je Potvin.

Znanstvenici su rekli da je potrebno više istraživanja kako bi se pronašao uzrok promjene spola kod ptica, kao i njezin potencijalni utjecaj na ugrožene vrste, ali da bi mogli biti uključeni i čimbenici okoliša.

Na primjer, uzorak koji su pregledali bio je reproduktivno aktivan, genetski mužjak kukabure s velikim folikulima koji pokazuju znakove nedavne proizvodnje jaja. Jedinka je pronađena u periurbanoj poljoprivrednoj zoni, gdje se mogu nakupljati kemikalije koje ometaju endokrini sustav.

