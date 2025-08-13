Promjena spola kod ptica češća je nego što se dosad mislilo

Znanstvenici su analizirali 500 ptica iz "pet uobičajenih slobodnoživućih vrsta ptica" u saveznoj državi Queenslandu, identificirajući "jedinke s promjenom spola" kod svih pet vrsta, sa stopama u rasponu od 3 do 6 posto, navodi se u studiji objavljenoj u utorak u časopisu Biology Letters.

- Ovo ukazuje na to da je određivanje spola kod divljih ptica fluidnije nego što smo mislili - rekla je koautorica Dominique Potvin sa Sveučilišta Sunshine Coast (UniSC).

Jedinka s promjenom spola ima tjelesne značajke jednog spola, ali genetski sastav drugog. To je poznata pojava kod riba, vodozemaca i gmazova, ali je rijetko dokumentirana kod divljih ptica i sisavaca.

Proučavani primjerci bili su australske svrake, kukabure, ćubasti golubovi i dugini lori pregledani post mortem nakon što su primljeni u klinike za divlje životinje s nepovezanim ozljedama ili bolestima.

Istraživači su testirali DNK ptica i identificirali njihove reproduktivne organe.

- Jedan od ključnih nalaza bio je da je 92 posto ptica s promjenom spola genetski ženskog spola, ali je imalo muške reproduktivne organe. Razumijevanje kako i zašto dolazi do promjene spola ključno je za očuvanje i poboljšanje točnosti istraživanja ptica - rekla je Potvin.

Znanstvenici su rekli da je potrebno više istraživanja kako bi se pronašao uzrok promjene spola kod ptica, kao i njezin potencijalni utjecaj na ugrožene vrste, ali da bi mogli biti uključeni i čimbenici okoliša.

Na primjer, uzorak koji su pregledali bio je reproduktivno aktivan, genetski mužjak kukabure s velikim folikulima koji pokazuju znakove nedavne proizvodnje jaja. Jedinka je pronađena u periurbanoj poljoprivrednoj zoni, gdje se mogu nakupljati kemikalije koje ometaju endokrini sustav.