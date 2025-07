Oslobađanje od ugljena: Mnoge europske regije grade održivu budućnost uz potporu EU-a

Kompleks Maritsa iztok u jugoistočnoj Bugarskoj sada je ostatak prošlosti. Četiri termoelektrane tog kompleksa još od 1950-ih opskrbljuju regiju energijom oslanjajući se na ugljen iz triju obližnjih površinskih kopova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Akcija čišćenja Šibenik | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

Ta je vrsta rudarstva jedna od ekološki najštetnijih, a trenutačno je u tijeku odavno potrebna tranzicija koja bi u narednim godinama trebala preoblikovati to područje.

Ova regija, u kojoj se nalazi jedan od najvećih kompleksa rudnika ugljena i elektrana u Bugarskoj, nije jedina. Diljem Europe još uvijek postoji 31 rudarska regija u 11 država članica EU-a, a otprilike je 200 000 ljudi zaposleno u rudnicima ugljena i elektranama.

U susjednoj Grčkoj regija Zapadna Makedonija poznata je po svojim elektranama i rudnicima lignita, izrazito štetnima za okoliš. Sjeverno od nje rumunjska županija Mureș također uvelike ovisi o industriji fosilnih goriva za zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Te se regije suočavaju s dvostrukim izazovom. Moraju brzo zamijeniti ugljen obnovljivim izvorima energije, a pritom pružiti podršku lokalnoj zajednici u tranziciji stvaranjem novih radnih mjesta i pomaganjem u prekvalifikaciji stanovnika.

Traženje zajedničkih rješenja

Panagiotis Grammelis, direktor istraživanja pri Centru za istraživanje i tehnologiju Hellas (CERTH) u sjevernoj Grčkoj, radi na tome da tranzicija bude pravedna i učinkovita.

On je na čelu važne inicijative koju financira EU i koja će trajati do kraja 2026. te je dio multinacionalnog tima koji pomaže regijama u Grčkoj, Bugarskoj i Rumunjskoj razviti zajedničku strategiju odmicanja od ugljika.

„Ne radi se samo o tehnološkom izazovu”, rekao je Grammelis. „Već i o društvenom.”

Inicijativa naziva COALition temelji se na pristupu odozdo prema gore. U regionalnim se čvorištima sastaju istraživači, donositelji politika, poduzeća i zajednice da bi oblikovali lokalno prilagođena rješenja.

Iako se svaka regija suočava s vlastitim izazovima, sve imaju zajedničke ciljeve: uvesti tehnologije čiste energije i upravljati društvenim posljedicama tranzicije.

„Izlazimo iz razdoblja ugljena i ulazimo u razdoblje obnovljivih izvora energije”, rekao je Grammelis. „Svi se suočavamo s istim problemima, istim regulatornim pitanjima i želimo zajednički inovacijski model pomoću kojeg ih možemo riješiti.”

Osiguravanje pravedne tranzicije

Jasna je hitnost situacije. Broj elektrana na ugljen u EU-u neprekidno se smanjuje od 2003., a 2024. solarna proizvodnja električne energije prvi je put prestigla proizvodnju na bazi ugljena.

Osiguravanje pravedne tranzicije na obnovljive izvore energije ključno je za ostvarenje cilja EU-a da do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu. To će biti moguće pomoću Mehanizma za pravednu tranziciju, u kojem će se od 2021. do 2027. mobilizirati oko 55 milijardi eura za potporu tom prijelazu.

U Staroj Zagori u Bugarskoj, gdje je trećina radnih mjesta vezana uz lokalni rudarski kompleks, čak i uvođenje ideje energetske tranzicije može biti teško.

„Na samom smo početku i otpor je i dalje vrlo snažan”, rekla je dr. Rumyana Grozeva, izvršna direktorica Regionalne agencije za ekonomski razvoj Stare Zagore. „Ljudi ne vjeruju da vlada to može dobro provesti.”

Grozeva, koja je većinu života provela u Staroj Zagori, naglasila je potrebu za istinskim angažmanom zajednice.

„Tranzicija ne ovisi samo o planiranju, već i o komunikaciji”, rekla je. Napokon se odvijaju ohrabrujući razgovori o energetskoj tranziciji.

Grozevin tim surađuje s lokalnim sindikatima da bi se odredilo koje će nove profesionalne vještine biti potrebne i da bi se osigurala dostupnost odgovarajućeg stručnog osposobljavanja.

Jedan od primjera nedostatak je znanja o tehnologiji vodika. Tim sada radi na pripremi prijedloga za uvođenje relevantne obuke u nacionalni kurikulum.

Grozeva smatra da budućnost regije leži u sektorima poput čistog vodika, mehatronike i održive poljoprivrede.

„To su područja s najvećim potencijalnom za dugoročan, održiv rast”, rekla je.

Vodik na vidiku

Stara Zagora pozicionira se kao jedna od dviju europskih dolina vodika zahvaljujući novoosnovanom Centru izvrsnosti za tehnologije vodika. Cilj je da regija godišnje proizvede 500 tona čistog vodika.

Dugoročna je vizija da se cijeli lanac vrijednosti, od dizajna i izrade do sastavljanja i proizvodnje energije upotrebom vodika, solarne energije i drugih obnovljivih izvora, odvija na lokalnoj bazi.

„Razvoj takve industrijske simbioze, kao i kvalificirane radne snage koja ju podupire, mogao bi predstavljati veliku priliku za regiju”, rekla je Grozeva, koja je naglasila ključnu važnost međunarodne suradnje u poticanju razmjene najboljih praksi među regijama.

U Zapadnoj Makedoniji slična inicijativa koju vodi CERTH i podržava Fond za pravednu tranziciju testira tehnologije zelenog vodika od proizvodnje do skladištenja i upotrebe. Očekuje se da će razmjena iskustava među regijama donijeti pozitivne rezultate za obje strane.

Zajednički istraživački centar Europske komisije procjenjuje da bi tehnologije čiste energije mogle stvoriti čak do 315 000 radnih mjesta u bivšim rudarskim regijama EU-a, a taj bi se broj do 2050. mogao povećati na 460 000.

No važno je da novi poslovi odgovaraju poslovima koje zamjenjuju.

„Visoke se plaće u sektoru fosilnih goriva moraju zamijeniti novim pozicijama koje mogu ponuditi slične raspone plaće”, rekao je Grammelis.

Što se tiče budućnosti, smatra pristup kakav je razvila inicijativa COALition mogućim uzorom za druge regije koje prolaze kroz slične promjene.

„To bi mogao biti skalabilan model za pravedne energetske tranzicije, što bi moglo usmjeravati druga područja suočena s istim izazovima.”

Autorica: Kaja Šeruga

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

Više informacija:

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.