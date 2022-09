Promjene u ciklusima: Što boja mjesečnice govori o zdravlju?

Ponekad dođe do promjene u ciklusima, a kada je riječ o različitim bojama mjesečnice, važno je znati što je normalno za vas. Kada se nešto promijeni, to ne mora nužno značiti da nešto nije u redu. To može značiti niz stvari.

Što boja vaše mjesečnice znači za vaše zdravlje:

Svijetlo crvena

- Jarko crveno obično ukazuje na 'svježu' mjesečnicu - objašnjava Nora Lansen, američka obiteljska liječnica, specijalizirana za žensko zdravlje. To znači da je krv 'nova', odnosno svježa i da brzo izlazi. Neke žene imaju ovu boju tijekom cijelog ciklusa.

Tamno crvena

Općenito, ova boja znači da je žena u jeku mjesečnice, prema Lansen. Neke žene imaju jako obilne menstruacije i ova boja im se tada češće javlja. Ovdje možete primijetiti i male ugruške, što je također normalno. Ali ako je menstruacija obilna i 'jaka', liječnik može propisati kontracepciju kako bi je ublažio ili čak zaustavio.

Smeđa

Smeđi iscjedak je čest na kraju ženskog ciklusa jer je to krv koja je neko vrijeme bila u maternici. Međutim, to uvelike varira, istaknula je Lansen, jer neke žene nekoliko dana imaju smeđu boju, zatim crvenu pa ponovno smeđu, dok se neke nikad ne susretnu sa smeđim iscjetkom.

Neke ga dobiju tek na početku, a druge tek na kraju, kao što neke žene mogu imati obilnije krvarenje koje može prestati na nekoliko dana, pa sve opet ispočetka.

Dakle, prema riječima liječnice, ne postoji opće 'normalno', ali postoji osobno 'normalno'.

- Sve su ove stvari pomalo komplicirane pa je idealno da svaka žena ima liječnika kojem vjeruje i s kojim joj je ugodno razgovarati - ističe Lansen.

Međutim, ako u bilo koje doba primijetite zelenkast ili proziran iscjedak čiji miris podsjeća na miris ribe, što prije posjetite liječnika jer se može raditi o spolnoj infekciji, donosi YourTango.

