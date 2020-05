Pronalazak kovanice na cesti: Nije slučajnost, to je poruka...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najbolji recepti: Šparoge su odlične protiv proljetnog umora

Postoje dvije stvari na koje trebate obratiti pažnju kada pronađete kovanicu: o čemu ste u tom trenutku razmišljali - to može biti odgovor na vaše misli, ono što vas muči, na vaše dileme... te da li je na kovanici broj 1 ili broj 10.

Kovanica s brojem 1 - ovaj broj je povezan s novim početkom. To je znak novih ideja, ali može i nagoviještati uspjeh, velika postignuće i napredak. Ako pronađete takav novčić, to pokazuje da vam anđeli i duše govore kako vas vode putem koji donosi uspjeh i da ostanete pozitivni.

Kovanica s brojem 10 - ovaj broj predstavlja buđenje i znak je da trebate obratiti pažnju na neke stvari i vjerovati svojim instinktima te krenuti naprijed sa svojom odlukom. To, također, pokazuje da imate potporu duhovnog svijeta i da će se sve riješiti kako treba.

Nalazak novca veže se sa duhovnošću

Pronalaženje novca na cesti, pa makar to bila i kovanica najmanje vrijednosti, je povezano s duhovnošću. To vam pokazuje da ste cijenjeni i među stanovnicima Zemlje, ali i u duhovnom svijetu. To je jedan od načina javljanja anđela i duša.

Također, to može biti poruka koju vam šalje netko blizak tko je preminuo - novčićem vam kaže da vas voli i da ste mu vrijedni. Ali, to može biti i utjeha od samog Boga koji kao da poručuje: 'Ne boj se, nisi sam, ja brinem o tebi'.

Jeste li primijetili da većinom ljudi pronalaze kovanice, ne papirnati novac? To je zato što će kovanice trajati dulje od papira - anđeli i duše radije ostavljaju trajniji trag. Osim toga, sjaj kovanice privlači ljude.

Kinezi vjeruju da je pronalazak novca znak dobre sreće, a to vjerovanje proširilo se diljem svijeta. Neki ljudi pronađu kovanicu od npr. nekoliko lipa pa je spreme i čuvaju kao talisman, prenosi consciousreminder.com.

'Pojavljuju u vrijeme financijskih poteškoća'

Spisateljica Kimberly Ahri napisala je knjigu na temu duhovnog značenja pronalaska kovanica 'The Meaning of Finding Coins: Messages and Spiritual Insights'. U njoj je opisala vlastita iskustva s pronalascima kovanica.

- Uvijek nađem kovanice na najčudnijim mjestima. Čini mi se da se pojavljuju u vrijeme financijskih poteškoća, kada sam depresivna zbog nedostatka novca. Vjerujem da je pronalaženje novčića komunikacija s Božanskim - rekla je pa opisala jedno takvo iskustvo:

'Prije nekoliko mjeseci sam bila u trgovini i nisam imala puno gotovine. Stajala sam u redu i kopala po svojoj torbici ne bi li pronašla dovoljno novca da platim namirnice. Kada sam izašla iz dućana, rekla sam sama sebi kako sam sad potrošila posljednje novce na namirnice. Doslovno.

Došla sam do automobila, otvorila suvozačeva vrata kako bi ubacila vrećice i vidjela da nešto svjetluca u obližnjem žbunju pokraj parkirališta. Uzela sam novčić i zahvalila Bogu za to. Svaki put kad nađem kovanicu tumačim to kao njegovu poruku: 'Ne brini o novcu i financijama. Ja ću brinuti o tvojim potrebama.'

