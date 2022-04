Pronašla sam pravu ljubav dok sam bila na spoju s drugim...

Pronašla je pravu ljubav dok je bila na spoju s drugim muškarcem s Tindera. Bila je to prva večer NBA finala, i otišla je s prijateljima u sportski bar. Budući da su njezini prijatelji poznavali neke dečke tamo te večeri, odlučila je poslati poruku jednom od tipova koje je upoznala na Tinderu prije nekoliko tjedana da vidi želi li im se pridružiti.

- Moj posljednji dečko na Tinderu bio je vrlo ljubazan, tek nedavno izašao iz sedmogodišnje veze. Isprobao je Tinder kao način da upozna nove ljude i odmah smo postali prijatelji nakon prvog spoja. Ovo je bio naš treći put da se družimo i namjeravala sam odlučiti hoćemo li ostati u zoni prijatelja ili ćemo pokušati nešto više. Potvrdio je da će nam se pridružiti kasnije navečer - priča autorica Ravid, inače ekspert za veze i odnose.

U međuvremenu, ušla je grupa momaka koje nikad prije nisu vidjeli. 'Moja prijateljica Summer je odmah istaknula jednog i rekla mi kako joj je sladak i ako se pokušavam udati, moram izlaziti s tim tipom.', priča Ravid dodajući kako je taj dečko zaista bio sladak, ali samo nekoliko minuta kasnije pojavio se dečko s Tindera.

'- Stol nam je postao pun bez slobodnog mjesta, pa sam pitala susjedni stol mogu li ukrasti stolicu i dobila negativan odgovor, zatim sam podigla pogled i otkrila da je to tip kojeg smo spominjali. Pobrinuo se da ponovi kako ne mogu dobiti stolicu, da za to moram pregovarati - nastavlja ona.

- Mislila je da je sladak, a on je odbio dati mi stolac i inzistirao da nastavimo pregovarati - dodaje. Počeo je s pitanjima, što je zapravo započelo krug malih razgovora, koji su se uglavnom sastojali od toga da su pričali o Lakersima i Knicksima budući da je on iz New Yorka. 'Jesu li neki od muškaraca za ovim stolom vaši udvarači?' upitao ju je jer im je stol bio okupljen s ostalim stalnim gostima bara, uključujući i neke koje su poznavali. 'Ne, to su samo neki dečki koje poznajemo. Ali u baru je tip s kojim sam se viđala', odgovorila je.

- Mogu li ipak dobiti tvoj broj? - pitao je. Osjećala je da nije pošteno dati mu svoj broj s obzirom da je pozvala nekog drugog, a i misli da je dečko s Tindera vidio ovu razmjenu i odlučio ostati dulje nego što je očekivao. 'Pregovarač i njegovi prijatelji krenuli su van, a moja prijateljica Summer mi je stalno pokazivala da ga pogledam', priča ona. Predložila je prijateljici da ode razgovarati s njim prije nego što ode, i ona ga je slijedila van i dala mu njezin broj. Nazvao ju je sljedeći dan i zakazali su prvi spoj za subotu navečer

- Trajalo je više od sedam sati! Od tada pregovaramo. Te noći svemir se uskladio da nas okupi. Shvatila sam da imam određene fiksne ideje o tome tko se uklapa u moj 'tip'. Moji prijatelji, koji me tako dobro poznaju, vidjeli su stvari malo otvorenije. Vidjeli su da je fin momak. Bilo je to očito od trenutka kada je ušao. Puno se smiješio. Meni se to isprva nije svidjelo. Čak i mjesecima nakon što sam izlazila s njim, smetalo bi mi... Pitala sam se kao zašto se toliko smije? - ispričala je Ravid.

- Rekla sam da hodam s finim dečkima, a ne s kretenima s kojima sam izlazila prije, ali kad je bio ispred mene, osudila sam ga. I to je ono što radimo kada zapnemo na nekom tipu. Sudimo. Osuđujemo nekoga jer se previše smiješi, ne oblači se onako kako bismo željeli ili nemaju karijeru kakvu smo oduvijek zamišljali - upozorava Ravid. Često možemo propustiti lijepog, časnog čovjeka u tom procesu, prenosi YourTango.

