Kako prekinuti s prijateljem? Zašto je bolje proglasiti 'kraj' umjesto da se konstantno prepirete, razilazite i stvarate napetosti? A preporučljivo je i priznati što im 'zamjerate'. Psihologinja Heather Garbutt je otkrila kako razgovarati o 'prekidu' s prijateljem. Ljudi često dopuštaju da se njihovi odnosi polako udaljavaju, bez objašnjenja, međutim treba biti iskren i reći im u čemu ste uživali kao i što je pošlo po zlu.

Parovi u krizinim situacijama često ne razmišljaju dvaput o tome da sjednu i razgovaraju o problemima, ali prijatelji koje zadesi težak period često se zateknu kako se polako udaljavaju, a da ne znaju zašto. To je zato što smo, za razliku od romantične veze, manje spremni za te teške razgovore s našim prijateljima, čak i s onima koji su u našim životima godinama - ili desetljećima.

'Nisi ti, nego ja', 'nije pravo vrijeme' i 'moram se usredotočiti na sebe' klišeji su na koje se ljudi vraćaju kad prekinu.

Ali što reći prijatelju?

Psihologinja Heather Garbutt, iz Swindona, podijelila je svoj vodič - korak po korak - za razgovor o prekidu prijateljstva na način koji izbjegava veliku svađu. Ključno je, rekla je, dati svom prijatelju neko upozorenje da dolazi 'razgovor'. Kao i kod romantične veze, ove stvari nikada ne bi trebale izaći iz vedra neba. Zatim bi trebao postojati proces isticanja onoga što je uspjelo u prijateljstvu, potom priznavanja vlastitih nedostataka i konačnog objašnjenja svom prijatelju kako oni to nisu ispunili vaša očekivanja.

Zašto prekid može biti dobra stvar

Kraj svakog prijateljstva može biti bolan. To je isto bez obzira završavate li vi taj odnos ili netko s vama. Može nas otvoriti za emocionalnu nevolju, probleme napuštanja, navalu osjećaja da nismo dovoljno dobri, osjećaj da nikada ne možemo dobiti ono što želimo, strah da ćemo zauvijek ostati sami. Međutim, prekid prijateljstva, također, može stvoriti prostor za novi početak i otvara mogućnost novog rasta i nove budućnosti. Ako možemo prebroditi teške emocionalne osjećaje i mirno i jasno sagledati odnos, možemo prijeći preko nekih starih obrazaca ponašanja i izabrati nove prijatelje s kojima možemo stvoriti bolji odnos u budućnosti.

Upozorite svog prijatelja

Ako ste vi osoba koja napušta prijateljstvo, također morate pripremiti drugu osobu što je ljubaznije moguće za završetak odnosa. Dajte im do znanja da trebate ozbiljno razgovarati s njima i odvojite vrijeme za to u kojem možete biti iskreni i poštovati jedno drugo. Možete očekivati ​​da će druga osoba biti uznemirena. Pobrinite se da imate podršku od drugih, pritom se ovdje ne misli na ljude kojima ćete se žaliti na prijatelja kojeg napuštate, već na one koji će biti pošteni i ljubazni prema vama oboje.

Počnite s pozitivnim stvarima, a zatim im recite što je nedostajalo. U razgovoru dajte sugovorniku do znanja na koji način vam je vaše prijateljstvo značilo i bilo dobro. Budite ljubazni i pokažite da cijenite sve što je vrijedilo. Zatim im dajte do znanja što vas nije ispunilo. Nemojte kriviti ili posramljivati drugu osobu, samo recite što vam je trebalo, a što nije bilo moguće u ovom prijateljstvu. U konačnici, sve dok nije bilo zlostavljanja, radi se o tome da više ne odgovarate jedno drugome ili da niste mogli održati zdrav odnos, a ne da s bilo kim od vas nešto suštinski nije u redu. Može se dogoditi da se vaši životi kreću u različitim smjerovima ili da su se vaše vrijednosti promijenile i da trebate napraviti mjesta u svom životu za ljude sličnog mišljenja. Opet, budite ljubazni i puni poštovanja.

Stanite i razmislite želite li stvarno proći kroz to

Možda vam je potrebno nekoliko sastanaka da biste ustvari upotpunili vaše prijateljstvo. U prvom razgovoru može se dogoditi da će vaš prijatelj biti u šoku i zapravo neće čuti ništa drugo što imate za reći. Možda ćete i sami biti u šoku, jer postoji velika razlika između donošenja odluke i življenja iste. U ovoj fazi možda ćete zaista htjeti provjeriti je li moguće nastaviti ovo prijateljstvo i napredovati nakon ovog razgovora. Ljudi često to čine situacijom koja se nastavlja ili prekida - kada se zapravo radi o sukobima koji nisu riješeni i preko kojih je možda moguće prijeći bez prekida veze.

Prekinite sve veze ako postanu obrambeni

Ako vaš prijatelj reagira obrambeno i ne želi priznati bilo kakvu ulogu u tome zašto je prijateljstvo pošlo po zlu, bit ćete sigurni u svoju odluku. Ako se to dogodi, nemojte se osjećati obveznim dalje se sastajati s njima osim ako ne priznaju i dio svoje krivice u odnosu. Možda su to razlozi zbog kojih upravo želite prekinuti prijateljstvo.

Uzorak ponašanja

Za dublje promišljanje, možda biste željeli provjeriti postoje li uzorci ponašanja u ovom odnosu, koji su vam se događali u prethodnim prijateljstvima. Ako ste zajednički nazivnik vi, onda biste se mogli usmjeriti na sebe i raditi na sebi. Zapitajte se je li se slična problematika dogodila u odnosu unutar vaše obitelji. Možda biste trebali otići na terapiju ili poduku. Ovo može biti golem izvor učenja i omogućiti vam da evoluirate izvan starih obrazaca i stvorite više zadovoljavajućih prijateljstava i odnosa svih vrsta u budućnosti.

Teške teme - problemi koje biste trebali riješiti

Moglo bi biti važno stvarno sagledati sve načine na koje ste vi doprinijeli slabljenju prijateljstva. Neki prijedlozi tema kojima biste se mogli pozabaviti, iako biste trebali biti sigurni da ne krivite drugu osobu:

Možete pokušati shvatiti kako je to moglo utjecati na njih i ispričati se. Možete zamoliti svog prijatelja da slijedi isti postupak. To će vam dati jasniju sliku o tome što ste htjeli jedan od drugog i kako ste u konačnici iznevjerili sebe i jedni druge, piše Daily Mail.

