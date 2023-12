Pronašli su novac skriven na tavanu nove kuće: 'Premišljamo se, vratiti ga vlasniku ili ne'

Neimenovani par javio se u radio emisiju Davea Ramseya 'The Ramsey Show' te otkrio zanimljivu dilemu. Inače, Amerikanac Ramsey ima emisiju o novcu gdje savjetuje kako uštedjeti, potrošiti i slično. Muškarac je objasnio da su njegova žena i on nedavno kupili kuću. No, prije nego što su se uselili, kuću je trebalo malo renovirati i urediti te su usred radova pronašli nešto neočekivano.

- Bilo je to na tavanu, podigao sam glavu i u spuštenom stropu pronašao nešto što me iznenadilo, bilo je to dosta novca - izjavio je anonimni muškarac. Radilo se o sumi od oko 5500 eura.

- Moje pitanje za vas, kao nekoga tko je financijska osoba, osoba koja se bavi nekretninama, također netko tko je etičan, ali ipak nije guverner, što bismo trebali učiniti s ovim? - pitao je muškarac voditelja za savjet.

Pitao se treba li novac vratiti prijašnjim vlasnicima kuće ili bi ga on i njegova supruga trebali zadržati.

Kao odgovor, Ramsey je objasnio da je on netko tko se prema drugima ponaša onako kako bi želio da se prema njemu ponašaju i savjetovao je paru da vrate novac prethodnim vlasnicima kuće.

- Da ste vi prodavač i zaboravite da ste ostavili gotovinu u nekom kutku kuće, što biste željeli da netko učini? - Ramsey je pitao čovjeka, koji je priznao da bi najvjerojatnije želio taj novac natrag. Ramsey je naglasio da bi priča bila drugačija da je prošlo 30 godina, no prošla su tek tri mjeseca otkako su kupili kuću.

Kada je Ramsey pitao koliko su stari vlasnici kuće, čovjek je odgovorio da su negdje u 70-tim godinama.

- Nije važno treba li vam. Nije vaš - prekinuo ga je Ramsey, uvjeravajući ih kako je bitno vratiti novac.

Ljudi su u komentarima istaknuli kako bi ipak zadržali novac.

- Zadrži novac, kupio si kuću i sve u njoj - naglasio je jedan od komentatora.

Mnogi su se složili s time da se ništa iz kuće ne vraća starim vlasnicima.

- Upravo su dobili sav novac od prodaje kuće, ne treba im više - složio se treći.

Odluka u konačnici ostaje na tom paru koji je novac našao. Muškarac je naglasio da njima taj novac nije posebno potreban, no nije nužan ni bivšim vlasnicima.

Dilema para otkriva razne etičke i moralne dileme. Dok bi neki bez razmišljanja vratili novac, drugi bi ga zadržali, na osobi je da odluči, piše Your Tango.