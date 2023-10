Ispovijest trudnice: 'Uhvatila sam supruga kako gleda gole fotke moje najbolje prijateljice'

Sophie je trudnica iz Australije, u 24-om tjednu trudnoće, kojoj nešto nije dalo mira pa je zavirila u mobitel svog supruga, s kojim već ima dvoje djece. Naišla je na neke čudne poruke i ubrzo je shvatila da je aktivan na poznatoj stranici za odrasle. Da stvar bude još gora, shvatila je da je pretplaćen na profil njezine najbolje prijateljice gdje gleda škakljive fotografije koje ova objavljuje.

Javnost je za to saznala nakon što se Sophie javila u radio emisiju The KIIS Network's Will and Woody i sve im ispričala. Bila je očajna i željela je dobiti nečiji savjet.

- Kako si to shvatila, Sophie - upitao je zamjenik voditelja Ryan Shelton.

- On ima tu ovisnost o 'određenoj vrsti industrije' u kojoj sam ga podržavala. Ali, kad se nešto sumnjivo pojavilo u poruci na njegovom mobitelu tijekom vikenda, detaljnije sam sve istražila. Malo sam kopala po korisničkom imenu i shvatila da je to stranica moje najbolje prijateljice - ispričala je.

Voditelj Woody Whitelaw pitao ju je li prijateljici rekla za pretplatu svog supruga.

- Zamolila sam prijateljicu da mi potvrdi je li to doista njezina stranica, ta koju moj suprug prati, što je i učinila - dodala je i napomenula kako je njezin suprug sada itekako svjestan da ona zna za njegove navike gledanja OnlyFansa.

- On zna da sam jako povrijeđena. Trenutno sam trudna 24 tjedna s našim trećim djetetom. Samo sam mu objasnila kako nisam mislila da će to biti netko tako blizak našoj kući - nastavila je.

Voditelj ju je upitao što planira dalje

- Pa to je ono što pokušavamo shvatiti i to je ono s čime se borim. Kako dalje nakon toga - priznala je.

