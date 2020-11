Prosinac će biti jako sretan za tri znaka - ispunit će im se želje

Neke od njih sreća će pratiti i u iduću godinu u kojoj će puno maštati, vizualizirati i razmišljati pozitivno, a to će im pak otvoriti mnoga vrata i mnoštvo dobrih prilika. U ljubavi će im cvjetati ruže

<p>Za neke znakove napokon će krenuti na bolje. Otvorit će im se vrata koja su dugo priželjkivali vidjeti otvorenima. Radi se o Biku, Jarcu i Ribama, oni su najsretniji znakovi horoskopa i u prosincu će im se ispuniti nešto što dugo priželjkuju.</p><h2>Bik</h2><p>Ljudi rođeni pod ovim znakom su vrlo racionalni i odgovorni. Dobri su u duši, imaju veliko srce i rado ga daruju ljudima do kojih im je stalo i koji to zaslužuju. U njihovo srce se ne može zavući bilo tko.</p><p>Bikovi su uporni i uvijek teže ostvariti više, bolje. Oni se znaju potruditi oko svega ne bi li došli do cilja i točno znaju što nakon toga zaslužuju pa to i očekuju. Prosinac je mjesec kada će njihov trud i napor napokon biti nagrađen. </p><p>U zadnjem mjesecu ove turbulentne godine dobit će neku novu snagu, bit će prepuni energije, a posebno dobre vijesti očekuju ih na ljubavnom planu.</p><h2>Jarac</h2><p>Ljudi rođeni pod ovim znakom obdareni su otvorenim umom, dobri su i iskreni. Kod njih je empatija izraženija nego kod drugih što ih čini magnetom za druge ljude - privlače jednako dobre ljude u svoje živote, ali i ljubavi koje bi mogle potrajati.</p><p>Za Jarce se može reći da će im se u prosincu vratiti dobra karma, nagrada za mnoga dobra djela koja su napravili u prošlosti.</p><p>Sreća će ih pratiti i u iduću godinu u kojoj će puno maštati, vizualizirati i razmišljati pozitivno, a to će im pak otvoriti mnoga vrata i mnoštvo dobrih prilika. U ljubavi će im cvjetati ruže, no moraju paziti da zbog toga ne zapostave posao.</p><h2>Ribe</h2><p>Ovdje se radi o vrlo mirni i staloženim ljudima koji su uvijek spremni donositi racionalne odluke. Ono što ih sputava u ostvarenju mnogih snova je zaziranje od rizika. Ali, u prosincu će se za njih mnogo toga promijeniti. </p><p>Shvatit će gdje ih čeka sreća i pojurit će svim silama prema njoj, borit će se da se to što su zamislili i ostvari, i to je super. Kraj godine bi Ribe mogao počastiti jednim divnim susretom. Moguće je da će im u život ući netko s kime ih očekuje velika sreća u ljubavi.</p><p>Susret srodne duše dogodit će se naglo, bez planiranja i očekivanja, i bit će to čaroban susret. Važno je da ostanu svoji, dosljedni vlastitim principima, i sve će biti u najboljem redu, prenosi <a href="https://atma.hr/carolija-ljubavi-ova-3-znaka-zodijaka-ocekuje-ispunjenje-zelja-u-prosincu-decembru-2020/" target="_top">Atma</a>.</p>