'Prošlo je 10 godina od nesreće i imam iznenađenje za sve vas'

Ljudi danas mi je rođendan! Ne onaj pravi rođendan već ovaj drugi, novi rođendan, kada sam nastradao, i to ne bilo koji, već desetiiiiii, napisao je Slaven Škrobot (33) iz Zagreba u objavi na Facebooku.

Cijelu objavu možete pročitati ovdje:

Slaven je stradao na ljetovanju prije deset godina dok je skakao u more i glavom udario u prijateljevu bedrenu kost čime je oštetio vratnu kralježnicu i ostao paraliziran od vrata na niže, no to ga nije spriječio da živi život i putuje po svijetu.

Foto: Privatni album

Danas je objavio svoj prvi tekst na blogu u kojem je u opisao svoju ozljedu, rehabilitaciju i život, a možete ga pogledati OVDJE.

- Kad sam dobio nagradu za putopis u kojem sam pisao o svojim iskustvima u Maroku, veliki broj ljudi mi je reklo da bih se trebao 'primiti' pisanja pa sam napravio stranicu na Facebooku i profil na Instagramu - rekao je Slaven.

Ipak ljudi su mu savjetovali da mu je najbolje da napravi blog jer je tamo 'neovisan'. Ističe i da su na Facebooku tekstovi nepregledni, a na blogu može dobiti i sponzore.

Foto: Privatni album

- Planirao sam prvi tekst objaviti još prije nekoliko dana, ali je objava odgođena zbog manjih tehničkih problema poput dijeljenja linka. Da je izašao prije nekoliko dana, prvi tekst bi bio o dobivanju vize za Australiju, ali spontano je ispalo tako da sam se pisanja uhvatio jučer i da će prvi tekst izaći na godišnjicu nesreće - objasnio je Slaven.

Dodaje kako već ima nekoliko spremnih tekstova za objavu te da ih planira redovno objavljivati, a teme će najviše biti vezane uz putovanja.

- Želja mi je pisati i o muzici. Odlazim na razno razne koncerte, ali za to se još moram ohrabriti - kaže Slaven koji novi tekst planira objaviti za dva dana.