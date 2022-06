Protiv negativne energije se ne isplati boriti, treba ju prihvatiti

Energetska iscjeliteljica Natasha Levinger kaže da svaki tjedan u našem životu nosi određenu energiju. U tjednu koji je prethodio Uskrsu primijetila je kako se osjeća tužno i potrošeno. Naučila je, kaže, da je važno prihvatiti te osjećaje i prestati se truditi oko toga da ih nekako promijeni. Kad se čovjek prestane truditi oko toga, puno lakše putuje kroz svoj život, kazala je za portal MindBodyGreen.

- Kad očekujemo da će nam život put posuti samo ružama i donijeti samo slatke okuse, naravno da ćemo biti ljuti kad se to ne dogodi i da se, onako na prvu, odmah borimo protiv toga. Ali kad shvatimo da je to prirodan dio života i osjećaje pozdravljamo s prihvaćanjem, zapravo se otvaramo za život u sadašnjosti, čujemo svoju intuiciju i učimo lekcije od kojih se inače odvajamo kada se opiremo - pojašnjava. Kaže kako se prošli tjedan našla u situaciji da se osjeća kao da je vani u šetnji i odjednom se digne snažan vjetar koji remeti ravnotežu.

- Osjećaj je kod svakoga drugačiji. Netko će se osjećati izostavljeno, netko obezvrijeđeno, ili će imati dojam da nije dovoljno dobar. I dobro je tada se prisjetiti toga da smo vrijedni, odnosno da ne postoji baš ništa što bi to moglo promijeniti. Naime, kad se javi takvo iskustvo, stvar je zapravo samo u osjećaju niske vlastite vrijednosti, tome da se vaše unutarnje dijete osjeća tako. Kad god čitam nečiju energiju, uvijek mi je jasno da ti njihovi obrasci nemaju veze sa stvarnom energijom - priča Natasha Levinger.

Kako se nositi s negativnom energijom?

Kad sam pitala svoje vodiče kako se najbolje nositi s tom energijom, pokazali su mi moju sliku, kako ronim ispod površine, kao kad avion udari u turbulenciju i pilot mora prijeći iznad ili ispod nje da pronađe mirniji put. I u ovom slučaju, 'ronjenje ispod' je zapravo oslobađanje od starih obrazaca i potvrđivanje vaše ekspanzivne, istinske prirode - priča Levinger.

Dodaje kako u takvim situacijama možemo udahnuti u svoje srce i podsjetiti se na sve ono što cijenite kod sebe. Možete napraviti i popis stvari koje cijenite kod sebe, tako da onda kad zapnete sa svojim ranjenim unutarnjim djetetom vaš unutarnji roditelj može odgovoriti. Također možete slaviti to tko ste.

- Uživajte u životu i zabavite se! Najbolji način da zapamtite tko ste jest da se prepustite onome što volite raditi i što vas najviše veseli i da jednostavno - uživate u tome. Drugi način da se oslobodite tih obrazaca koji vam kvare energiju jest izgradnja tolerancije za faze kad se ne osjećate baš povezani s istinom o tome tko ste, ali ste također svjesni da to što vas prijateljica nije pozvala na zabavu ne govori o vašoj vrijednosti. Ako ste odrasli s osjećajem da niste uspjeli, to može zakomplicirati ovakve situacije i natjerati vas da pretjerate u negativnim osjećajima - priča Levinger. No uz malu pomoć, bolje ćete vrednovati plime i oseke u životu i lakše ploviti kroz takve faze,kaže.

Pitanja koja si možete postaviti:

Mogu li si dopustiti da budem ono što jesam?

Mogu li prihvatiti i čak pozdraviti ono što trenutno osjećam?

Mogu li si dopustiti da sam sada i ovdje?

Vježba koja može pomoći:

Zatvorite oči i udahnite. Zamislite da sjedite u kućici veličine vašeg tijela. Zidovi su puni zlatne svjetlosti čija je jedina svrha da vas potvrdi. Ova potvrđujuća energija ispunjava vašu auru i vaše tijelo svakim udahom.

Dopustite ovoj energiji potvrđivanja da dođe u vaše srce.

Dopustite da se vaša slika pojavi na ekranu ispred vas, gdje ste svoje najviše, najproširenije, svjetlom ispunjeno ja. Vidite se kako god se osjećate najbolje. To bi mogla biti vaša buduća verzija sebe, u kojoj zračite radosnom, samouvjerenom energijom.

Dopustite toj slici da se stopi s vama. Potvrdite: 'Ovo sam ja sada. Sve priče koje mi ne služe se otapaju'.

Udahnite još nekoliko puta i otvorite oči kada budete spremni.

