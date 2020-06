Protiv proširenih pora: Piling 2 puta tjedno i što češće umivanje

Proširene pore - mali otvori na koži koji oslobađaju kožna ulja i znoj - mogu se činiti kao znak adolescencije ili mladosti, no pojavljuju se tijekom čitavog života.

<p>Iako ne možemo promijeniti prirodnu veličinu naših pora, jer su određene genetski te se s godinama mogu povećavati, pravilnim tretiranjem kože lica možemo smanjiti njihovu uočljivost.</p><p>- Kolagen ih drži užima, stoga kako on s godinama nestaje, i pore se više otvaraju - istaknula je dermatologica iz New Yorka, Shari Marchbein.</p><p>Prvi uvjet da biste smanjili njihovu uočljivost je - redovito pranje lica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Anti-age trikovi</strong></p><p>- Kada prljavština začepi pore, one se proširuju i izgledaju veće - objašnjava Margarita Lolis, dermatologinja iz Hackensacka u New Jerseyju. - Zato je važno uvijek oprati lice nježnim sredstvom za čišćenje, posebno prije spavanja kako biste uklonili suvišne prljavštine i masti s površine lica - .</p><p>Da biste dobro očistili sva područja lica, uključujući liniju kose i oko nosa gdje se prljavština može brzo nakupiti i začepiti pore, nanesite sredstvo za čišćenje od sredine lica prema gore, zatim prema van i onda dolje, duž linije kose i po liniji ispod brade - savjetuje kozmetička kemičarka iz New Yorka.</p><p>Napominje i često čišćenje četkica za make-up, barem jednom tjedno, jer se na njima nakuplja višak prljavštine koji onda nanosimo na lice.</p><p>Za razliku od samog čišćenja, piling pomaže odstraniti mrtve stanice kože koje mogu začepiti ili blokirati pore.</p><p>- Piling možemo odraditi na više načina, fizički (poput pilinga za lice ili četkice za čišćenje) i kemijski (proizvodi s nježnim kiselinama koje potiču regeneraciju stanica) - kaže Joyce Imahiyerobo, dermatologinja iz Massachusettsa za <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a35847/how-to-minimize-pores/">Good Housekeeping</a>.</p><p>Predlaže nježna sredstva za čišćenje koja sadrže nisku koncentraciju salicilne kiseline (.5% - 1%) ili mliječne ili glikolne kiseline (2.5% - 5%) koja će potaknuti kompletno čišćenje stanica i održavati pore čistima. </p><p>Pomaže i lokalni retinoid, odnosno Retin-A, koji može povećati obnovu stanica, čime se pore eksfoliraju i time izgledaju manje.</p><p>Redovni piling je važan, ali ako ga radite prečesto, moguće je oštetiti pore.</p><p>- Budite nježni prema svojoj koži. Izbjegavajte snažne pilinge ili skupljanje i stiskanje prištića, kako ne biste proširili pore koje mogu biti trajne - savjetuje Mariola Barczewska, estetičarka iz Haven Spa u New Yorku. - Umjesto toga, lagano masirajte proizvode vršcima prstiju, kružnim pokretima i izbjegavajte gnječenje pora i istiskivanje prištića - .</p><p>Važno je pritom kožu njegovati hidratizirajućim kremama dva puta dnevno.</p><p>- Važno je koristiti visokokvalitetni, nekomedogeni ovlaživač lica dva puta dnevno. Idealno je ujutro i navečer i to svakodnevno, jer bitno je da se držite pravilnog, ujednačenog rasporeda - kaže liječnica.</p><p>Svakodnevna uporaba krema za zaštitu od širokog spektra sa SPF 30 ili višim je sastavni dio svake rutinske kože za zdravlje kože i protiv starenja, a osim toga - sprečava proširene pore.</p><p>- Osim što uzrokuje oštećenja od sunca poput bora i tamnih mrlja, UV zračenje ujedno razgrađuje kolagen i elastin te na taj način proširuje pore - kaže dr. Solis.</p><p>Od šminkerskih formula, kozmetički brendovi osmislili su primer, koji ujednačava ten i idealan je za kožu koja ima izuzetno očite pore. Primer je prozirna formula koju valja aplicirati prije pudera, ili može biti samostalna.</p>