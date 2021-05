Održavanje dugotrajne veze na životu zahtijeva mnogo posla. Početne faze veze često se smatraju najboljima. Svakim razgovorom i svakim dodirom želimo sve više i više. Nakon nekog vremena, ti osjećaji uzbuđenja mogu se zamijeniti s dosadom. Uz malo truda možete održati svoju vezu na životu, ako vam je stalo i ako to želite, naravno.

1. Obje osobe u vezi se trebaju truditi

Odrastamo u svijetu koji nam govori da su ljubav i seks laki ako smo s pravom osobom. Društvene mreže predstavljaju nam iskrivljenu sliku ljubavi i života koji u stvarnosti baš i nisu toliko bajni. Ljubavni terapeuti tvrde kako se mnogi parovi bore kako bi održali svoju dugoročnu vezu na životu.

Ako vam je stalo do partnera i njemu do vas vrijeme je da se počnete truditi i boriti svim snagama. U svakoj vezi može doći do 'zamračenja' to je sasvim normalna pojava. Međutim, bitno je kako ćete se vi s tim izboriti.

Ukoliko se samo jedan partner bori i trudi kako bi vezu održao na životu možemo vam odmah reći kako to nije dobar znak. Za ljubav je potrebno dvoje. Ulaganje u vašu vezu ne treba biti težak zadatak. Začinite stvari, vratite romansu, prisjetite se starih stvari koje ste zajedno radili, prisjetite se uspomena, otiđite na večeru, ako ste prestali nešto raditi što ste prije radili probajte to opet i slično.

2. Rad na vašoj vezi može biti zabavan

Nekoliko stvari koje biste trebali isprobati uključuju prisjećanje na zabavne uspomene, iznenađenja, spojevi i isprobavanje nečeg novog u spavaćoj sobi.

Ako tražite načine za povezivanje na dubljoj razini, mnogi terapeuti savjetu 36 pitanja. Na temelju istraživačkog eksperimenta, 36 pitanja osmišljeno je kako bi stvorilo vezu i, možda čak i ljubav, između potpuno nepoznatih ljudi.

Pitanja se kreću od jednostavnih do onih malo škakljivih, primjerice: 'Želiš li biti poznat? Što želiš raditi? Ako su ti ovo zadnja dva sata života s kim bi ih proveo? Koga bi nazvao?' i slično.

3. Poznavanje ljubavnog jezika

Svi shvaćaju i primaju ljubav na određen način. Točnije ima ih pet, a koncept se zove pet ljubavnih jezika koje je napisao stručnjak za veze Gary Chapman u knjizi 'The Five Love Languages; The Secret to Love That Lasts'.

1. Prvi jezik: Riječi i komplimenti

Upotrijebite riječi kako biste ojačali vezu. Verbalni komplimenti ne moraju biti složeni. Kratke i jednostavne riječi i rečenice također mogu biti učinkovite. Naprimjer, 'Hvala ti na večeri', 'Kosa ti je danas posebno lijepa', 'Ponosim se tobom' i slične afirmacije. Partneri koji 'pričaju' ovim jezikom cijene pohvalu i lijepu riječ. S druge strane, negativni komentari i nepažnja s izborom riječi mogu

nauditi partneru. Ovakvom tipu trebat će više vremena da oprosti izgovorene riječi od drugih.

2. Drugi jezik: Važnost djela

Za ljude koji 'govore' drugim ljubavnim jezikom djela znače više od riječi. Nemojte samo obećavati, već krenite u akciju. Činite ono što usrećuje partnera, a prije toga istražite i razmislite o stvarima koje voli. To mogu biti i jednostavne svakodnevne geste. Operite rublje, pospremite kuću ili skuhajte ručak. Povremene romantične geste uvijek su dobrodošle. Iznenadite partnera romantičnim izletom ili večerom. Djelima pokazujete da vam je stalo do partnera i zajedničkog života. Ako niste sigurno što vaš partner želi, budite otvoreni i pitajte.

3. Treći jezik: Primanje darova

Dar daje partneru do znanja da je cijenjen, voljen i važan. Ljudi koji 'pričaju' ovim jezikom razmišljaju najviše o trudu i promišljenosti koja je prethodila dobivenom daru. To ne mora biti nešto veliko i skupo. Važna je namjera i želja da usrećite partnera. Odabir pravog poklona pokazuje da razumijete i dobro poznajete partnera, a najvažnije od svega - da ga slušate. Tako održavate ljubav i privrženost. Darujte na poseban način i izrazite svoju zahvalnost kada partner daruje vas.

4. Četvrti jezik: Kvalitetno zajedničko vrijeme

Za njih je zajedničko vrijeme najvažnije. Samo vas dvoje i kvalitetno druženje u četiri oka ključ je sreće za partnera koji najbolje razumije četvrti jezik. Svakako je u tom slučaju važan razgovor, bio on ozbiljan ili ne. Tehnologija je donijela svoje pa je razgovora u četiri oka sve manje. Umjesto filma na televiziji, odvedite partnera u šetnju ili kuhajte zajedno. Pritom se isključite od ostatka svijeta.

5. Peti jezik: Fizički dodir

Ljudi koji najbolje shvaćaju jezik dodira trebaju više fizičke bliskosti od drugih. To može biti držanje za ruke, poljupci, maženje ili zagrljaji. Oni neverbalno izjašnjavaju svoju ljubav i privrženost. Fizički dodir je izravan način davanja pažnje, a istovremeno umiruje i iscjeljuje. Pronađite načine da svoju ljubav izrazite fizičkim dodirom. U ovom slučaju vašem partneru ništa ne govori više od dodira.

Dodirujte ruku partnera, zagrlite ga ili poljubite za dobro jutro

4. Privlačnost i želja mogu se ponovno probuditi

Ne fokusirajte se samo na fizičku stranu privlačnosti i seks. Iako vas je na prvu partner privukao svojim izgledom, privlačnost je često višeslojna i ovisi o puno različitih stvari. Za neke je to način na koji njihov partner zvuči kad se nasmije, za druge je to način na koji miriše, šale koje priča ili način na koji ih obasipa pažnjom.

Usredotočite se na prave stvari koje su vam nekada bile privlačne i možda ćete opet početi osjećati tu privlačnost prema vašoj voljenoj osobi, piše Your Tango.