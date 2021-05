Odabir da se udate za nekoga jedna je od najvećih odluka koje ćete ikada donijeti. Ako se planirate obvezati s nekim za cijeli život onda trebate znati neke bitne stvari za vaš budući zajednički život.

Prvo, prije nego sklopite brak trebali biste popričati o budućim stvarima kao što su novac, određene želje, djeca i slično, piše za Your Tango novinarka Steph Auteri.

Većina ljudi nije svjesna u što se upušta. Čak ni ako promatramo brak naših roditelja ili nekoga bliskog nama. Mnogi od nas, odrastajući, nisu imali pojma što se događa iza kulisa. Srećom, Gary Chapman napisao je knjigu na tu temu pod nazivom 'Stvari koje bih volio da sam znao prije nego što smo se vjenčali'.

Zaljubljenost nije dovoljna, kaže on. Ispričavanje je znak snage. Treba vam financijski plan, i to onaj u kojem oboje sudjelujete. To su sve vrlo važne lekcije.

1. Možete ići u krevet bijesni, a ponekad biste i trebali

Može vam pomoći da se malo smirite i ohladite od svađe tako da ujutro možete popričati i riješiti stvari na miran način.

2. Vaš supružnik ne mora biti vaše sve

Ne oslanjajte se na njega u svakom aspektu vašeg života. Ovo je neka vrsta lekcije. Morate naučiti biti samostalni i naučiti raditi stvari sami. Vi ste partneri, a ne ovisnici jedan o drugome.

3. Uvijek razgovarajte o svemu

Ako se svađate, situaciju treba smiriti i tek onda se smirone porazgovarati o problemu i potencijalnim rješenjima. Razgovarajte o tome kako se osjećate, što je te osjećaje potaknulo i, najbitnije, slušajte svojeg partnera.

Razumijevanje onoga kroz što vaš partner prolazi može vam pomoći razumjeti i oprostiti ponašanje koje ste smatrali negativnim te je na vas loše utjecalo.

4. Dijeljenje kreveta (i životnog prostora) je teško

Možda će vam na početku biti teško spavati u istom krevetu, no ako se ne naviknete možete spavati u odvojenim krevetima, to je potpuno razumljivo.

5. Muškarci shvaćaju osobno ako vam nije do seksa

Svima se ponekad dogodi da nemaju interesa za seks, ali to ne znači da bi trebao biti zadnja rupa na svirali. Potrudite se oko vašeg partnera, dajte mu do znanja da vam je seksi i da uživate u seksu s njim. Seks je bitan dio veze dvoje ljudi i tako ga treba i prioritizirati.

6. Muškarci su na svoj način romantični

Možda nećete dobiti milijun iznenađenja o kojima sanjarite, ali ako obratite pažnju, počet ćete shvaćati da oni puno čine za vas kad vi to ne tražite. Pojam romantike je kod svakog drugačiji, kad malo proučite njegovo ponašanje, ljubavne geste će vam biti puno čitije i zbog toga ćete biti sretniji jer ćete se osjećati vrijednima i voljenima.

7. Brak je kompromis

Da, koliko god vas to frustriralo, ponekad je kompromis način da na kraju svi dobiju što žele.